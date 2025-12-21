Πάτρα: Ο Άι Βασίλης «καταγράφηκε» στη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου- ΒΙΝΤΕΟ

Με φόντο τη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου, ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της Δυτικής Ελλάδας και της χώρας συνολικά, ο Άι Βασίλης έκανε το μαγικό του πέρασμα με το έλκηθρό του και τους τάρανδους, στέλνοντας γιορτινές ευχές σε μικρούς και μεγάλους.

Οι κάμερες ασφαλείας της γέφυρας «κατέγραψαν» τον αγαπημένο Άγιο των Χριστουγέννων στο ταξίδι του, που σκορπίζει χαρά, χαμόγελα και αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Μέσα από αυτή τη γιορτινή εικόνα, η Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου στέλνει τις δικές της ευχές για καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο 2026, με ένα μήνυμα γεμάτο συμβολισμό: γέφυρες που ενώνουν ανθρώπους, προορισμούς, όνειρα και στόχους.