Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με νέες δράσεις αγρότες της Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας καθώς και της Πελοποννήσου

Νέες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματίσει για σήμερα Κυριακή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, στις 11:00 αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή των Καλαβρύτων προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της πόλης των Καλαβρύτων, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματίσει να στήσουν μπλόκο για μία ώρα στις 20:00 στον κόμβο του Κουβαρά, της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων, κοντά στο Αγρίνιο.

Παράλληλα, παραμένει για 16η συνεχόμενη μέρα το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας προγραμματίζουν να ανοίξουν απόψε στις 20:00 τα διόδια της Κλόκοβας στην «Ιονία» οδό, που βρίσκονται αναμασά σε Αντίρριο και Μεσολόγγι.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 14η ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου - Πατρών - Κορίνθου.

Στο μεταξύ, για την Τρίτη και την Τετάρτη προγραμματίζουν να ανοίξουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολύνουν όσους πρόκειται να ταξιδέψουν για την εορταστική περίοδο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία, ενώ το βράδυ του Σαββάτου συμμετείχαν στο άνοιγμα των διοδίων του Ρίου, στην «Ολυμπία» οδό.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ στήθηκε και τρίτο μπλόκο, στην εθνική οδό Πατρών - Τρίπολης, «111», στο ύψος της διασταύρωσης της Αμαλιάδας.

Αγρότες Ευβοίας: Απελευθέρωση διοδίων και νέος αποκλεισμός στη Χαλκίδα

Την πρόθεσή τους να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των διερχόμενων οχημάτων, ανακοίνωσαν οι αγρότες της Εύβοιας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους μετά τον πολύωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, η παρέμβαση στα διόδια των Αφιδνών αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 17:00.

Παράλληλα, οι αγρότες έχουν προαναγγείλει νέο τρίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας για αύριο, από τις 18:00 έως τις 21:00. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριες οδοί, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στο μεταξύ, στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης, μετά τον χθεσινό αποκλεισμό όλων των παράδρομων και του βοηθητικού οδικού δικτύου, σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί νέες παρεμβάσεις. Όπως εξηγούν οι αγρότες, λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής πίεσης επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων από κοντινούς παράδρομους που χθες παρέμεναν κλειστοί.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα μπλόκα του Κάστρου Βοιωτίας και της Θήβας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς νέους αποκλεισμούς. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις, στις οποίες οι αγρότες θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω κλιμάκωση ή μη των κινητοποιήσεων.

Όπως τονίζουν, καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα θα παραμείνουν ενεργά, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης του αγώνα τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, όπως σημειώνουν.

Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος: Άνοιγμα διοδίων και δρόμων ενόψει Χριστουγέννων