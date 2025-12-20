Back to Top
Πάτρα: Σύλληψη άνδρα με αναδιπλούμενο μαχαίρι στο Δικαστικό Μέγαρο

Τι αναφέρει η αστυνομία

Συνελήφθη χθες το πρωί στην Πάτρα ένας άνδρας, καθώς κατά τον έλεγχο στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου βρέθηκε να κατέχει αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έλεγχο που του διενεργήθηκε κατά την είσοδό του στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Ειδήσεις