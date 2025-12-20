Πάτρα: Νεκρός 46χρονος μετά από ξαφνική αδιαθεσία στο σπίτι του

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δυστυχώς κατέληξε
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες στην Πάτρα, όταν ένας 46χρονος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δυστυχώς κατέληξε.
