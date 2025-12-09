Μίνα Αρναούτη: Δηλώνει απογοήτευση για την αποζημίωση - «Τα λεφτά που ορίστηκαν τα χρωστάω ήδη»

«Νομίζω ο Παντελίδης έχασε 15.000 με 20.000 ευρώ εκείνο το βράδυ», είπε περιγράφοντας το μοιραίο βράδυ του τροχαίου

Απογοητευμένη δηλώνει η Μίνα Αρναούτη, για τις αποζημιώσεις που έλαβαν η ίδια και η Φρόσω Κυριάκου -οι δύο συνεπιβάτιδες του Παντελή Παντελίδη στο τροχαίο δυστύχημα που του στοίχισε τη ζωή πριν σχεδόν 10 χρόνια. Η Μίνα Αρναούτη έλαβε 39.000 ευρώ και η Φρόσω Κυριάκου 9.000. «Η ζωή μου συνεχιζόταν στα νοσοκομεία 4 χρόνια μετά» «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανένας δεν αναλογίστηκε αυτό που πέρασα. Τη μητέρα μου που κοιμόταν 5,5 μήνες δίπλα μου στο νοσοκομείο στις καρέκλες. Βγήκε μια απόφαση που είναι κατάφορα άδικη», είπε αρχικά η Μίνα Αρναούτη μετά την απόφαση του Εφετείου Αθηνών, εξιστορώντας έπειτα τα όσα αντιμετώπισε με την υγεία της από τα τραύματα που της προκάλεσε το τροχαίο και τα 17 χειρουργεία που χρειάστηκε να κάνει.

Μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε στη συνέχεια: «Η ζωή μου συνεχιζόταν στα νοσοκομεία 4 χρόνια μετά με χειρουργεία. Είχα συντριπτικά κατάγματα σε όλο μου το σώμα, ανοιχτό πνευμονοθώρακα, είχαν σπάσει τα πλευρά μου, δεν είχα οστά», ενώ επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να της εγγυηθεί για το μέλλον της υγείας της και αν μπορεί να έχει αναπνευστικό πρόβλημα. Η Μίνα Αρναούτη έχει κάνει 17 χειρουργεία: «Δεν είναι ότι θέλω χρήματα για να φτιάξω το μέλλον μου. Το μέλλον μου είναι και η υγεία μου. Τα λεφτά που ορίστηκαν ως αποζημίωση τα χρωστάω ήδη». «Νομίζω ο Παντελίδης έχασε 15.000 με 20.000 ευρώ εκείνο το βράδυ» Η Μίνα Αρναούτη περιέγραψε το μοιραίο βράδυ και τα χρήματα που έχασε ο Παντελής Παντελίδης. «Κανείς δεν είπε στην κατάθεσή τους από τους μάρτυρες ότι ο Παντελής δεν ήταν καλά και ήταν “λιώμα” δεν τρίκλιζε, πήγε σε εκείνο το σπίτι, δεν το λέω λέσχη, και έφυγε κανονικά. Δεν ήξερα πόσο ήπιε ο Παντελής στο μαγαζί, πριν πάμε στο σπίτι. Όταν τελικά πήγαμε στο σπίτι, εμένα και την άλλη κοπέλα ουσιαστικά μας έδιωξαν γιατί όταν χάνονται τόσο μεγάλα ποσά δεν θέλει άλλους γύρω. Νομίζω ο Παντελίδης έχασε 15.000 με 20.000 ευρώ εκείνο το βράδυ. Υπήρχαν μάρκες, όχι πραγματικά χρήματα. Δεν θυμάμαι ακριβώς πρέπει να ήμασταν εκεί 2,5 ώρες. Ήταν δικοί του φίλοι. Δεν γνωρίζω αν επρόκειτο για στημένο παιχνίδι εναντίον του. Δεν ήξερα κανέναν, ο Παντελής με πήγε εκεί. Μου είπε απλά “πάμε σε σπίτι να παίξουμε πόκερ”, δεν ήξερα ότι παίζονται τόσο μεγάλα ποσά», πρόσθεσε.

Όπως είπε, γνώριζε τον Παντελίδη από τα πρώτα του βήματα, «την εποχή που τραγουδούσε σε μικρά μαγαζιά». Υποστήριξε ότι λίγο πριν το δυστύχημα ο οδηγός βρέθηκε σε δύσκολη θέση με το όχημα αλλά «βγήκε με την όπισθεν χωρίς κανένα πρόβλημα», θέτοντας το ερώτημα «πώς γίνεται ένας μεθυσμένος να οδηγεί με την όπισθεν και να μην τρακάρει».