Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος λειτούργησε στον Ι. Ν. Αγίου Προκοπίου στα Καμπιτσάτα Κεφαλληνίας

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 το πρωί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Προκοπίου στα Καμπιτσάτα Κεφαλληνίας και κήρυξε το Θείο λόγο τονίζοντας την ανάγκη προετοιμασίας των χριστιανών για την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων.

Στη Θεία Λειτουργία συμμετείχε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Άτρου Αρχιμανδρίτης π. Δανιήλ. Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος Στελλάτος που έλκει την καταγωγή του από την Κεφαλονιά, τέλεσε Ιερό μνημόσυνο του μακαριστού εξαδέλφου του Προκοπίου Στελλάτου. Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο συνόδευσαν ο αδελφός του Αλέξανδρος Στελλάτος και ο ανιψιός του Ελευθέριος Στελλάτος.

Στο μεταξύ την Δευτέρα 8/12/2025, ημέρα που τιμάται η μνήμη του Οσίου Παταπίου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος σύμφωνα με το πρόγραμμα της θρησκευτικής πανηγύρεως που είχε ανακοινωθεί, τέλεσε τη Θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αγυιάς όπου η Β' Αγία Τράπεζα του Ιερού Ναού είναι αφιερωμένη στον Όσιο Πατάπιο, ο οποίος είχε γεννηθεί τον 4ο μ.Χ. αιώνα στην Αίγυπτο και από μικρό παιδί είχε «πνεῦμα ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ».

Στις ιερές ακολουθίες στο Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αγυιά τέθηκε για προσκύνημα απότμημα του ιερού λειψάνου του Οσίου Παταπίου.

Την παραμονή της εορτής, την Κυριακή 7/12 στις 6 το απόγευμα εψάλη πανηγυρικός εσπερινός μετά αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος υπό του πανοσιολογιότατου αρχιμανδρίτη π. Ιωακείμ Σταματόπουλου από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη Πατρών.

Την Δευτέρα 8/12 στις 6 το απόγευμα εψάλη ο μεθέορτος εσπερινός και ιερά παράκληση στον Όσιο Πατάπιο.

Ιδιαίτερα γνωστή είναι η Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου, ένα γυναικείο μοναστήρι, το οποίο είναι κτισμένο στους πρόποδες των Γερανείων Ορέων σε υψόμετρο 380 μέτρα και σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων βόρεια από το Λουτράκι.