Δράμα: Έκπληξη από τους αγρότες στα μπλόκα με τούρτα σε αστυνομικό για τα γενέθλιά της

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μεταξύ αγροτών και αστυνομικών διαδραματίστηκε στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας σε αντίθεση με τα θλιβερά επεισόδια της Κρήτης.

Αγρότες και αστυνομικοί συνυπάρχουν στα μπλόκα και ιδιαίτερα σε κλειστές κοινωνίες όπως αυτές στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας.

Στο τελωνείο Εξοχής όπου βρίσκονται παρατεταγμένα τα τρακτέρ, οι αγρότες και οι αστυνομικοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.

Οι αγρότες μάλιστα έκαναν δώρο μία τούρτα έκπληξη στην υποδιοιηκήτρια αστυνομικό, η οποία ήταν μαζί τους στο μπλόκο και είχε τα γενέθλιά της. Γιόρτασαν αυτή τη στιγμή όλοι μαζί.



Οι αγρότες μάλιστα δεν δίστασαν να την ευχαριστήσουν που βρίσκεται πάντα κοντά τους, προσέχοντας την ασφάλειά τους.