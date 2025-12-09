Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δράμα: Έκπληξη από τους αγρότες στα μπλόκα με τούρτα σε αστυνομικό για τα γενέθλιά της

Δράμα: Έκπληξη από τους αγρότες στα μπλό...

Οι αγρότες μάλιστα δεν δίστασαν να την ευχαριστήσουν που βρίσκεται πάντα κοντά τους και μεριμνά για την ασφάλειά τους

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μεταξύ αγροτών και αστυνομικών διαδραματίστηκε στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας σε αντίθεση με τα θλιβερά επεισόδια της Κρήτης.

Αγρότες και αστυνομικοί συνυπάρχουν στα μπλόκα και ιδιαίτερα σε κλειστές κοινωνίες όπως αυτές στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας.

Στο τελωνείο Εξοχής όπου βρίσκονται παρατεταγμένα τα τρακτέρ, οι αγρότες και οι αστυνομικοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.

Οι αγρότες μάλιστα έκαναν δώρο μία τούρτα έκπληξη στην υποδιοιηκήτρια αστυνομικό, η οποία ήταν μαζί τους στο μπλόκο και είχε τα γενέθλιά της. Γιόρτασαν αυτή τη στιγμή όλοι μαζί.


Οι αγρότες μάλιστα δεν δίστασαν να την ευχαριστήσουν που βρίσκεται πάντα κοντά τους, προσέχοντας την ασφάλειά τους.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Το κρέας στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι: μια… ακριβή ιστορία

Πρωταθλητές με ένα σπρέι κατά της παχυσαρκίας- Πρωτιά για φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα: Κατεστραμμένοι αρμοί και φθορές στο πλακόστρωτο, στην Παντοκράτορος, μέσα σε λίγους μήνες - ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αγρότες Δράμα

Ειδήσεις