Αποφασισμένοι οι αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Χιλιάδες τρακτέρ

Αποφασισμένοι εμφανίζονται οι αγρότες να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις με χιλιάδες τρακτέρ να είναι παρατεταγμένα από τον κόμβο Λευκώνα Σερρών και το τελωνείο του Προμαχώνα, έως τη Νίκαια Λάρισας, τα Μάλγαρα, το τελωνείο των Κήπων και τον Ε65 στην Καρδίτσα.

Κλειστοί δρόμοι, παρακαμπτήριες διαδρομές, μπλόκα και συγκεντρώσεις από άλλες επαγγελματικές ομάδες συνθέτουν την εικόνα μιας πανελλαδικής αγροτικής πίεσης που εντείνεται ώρα με την ώρα.

Το απόγευμα οι αγρότες θα κάνουν επανεκτίμηση της κατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Νίκαια

Την ίδια στιγμή ωστόσο στο μπλόκο της Νίκαιας βρίσκονται 1.300 τρακτέρ παρατεταγμένα ενώ καταφθάνουν και άλλα από χωριά των Τρικάλων.

Αύριο προγραμματίζουν διαμαρτυρία συμπαράστασης στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων όπου αναμένεται να οδηγηθούν στο αυτόφωρο οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν την Κυριακή στα επεισόδια.

Σημειώνεται ότι για το διάστημα που θα παραμένει κλειστός ο κόμβος της Νίκαιας γίνεται παράκαμψη των οχημάτων μέσω του Πλατυκάμπου. Τα οχήματα που έρχονται από την Αθήνα εκτρέπονται από τον κόμβο του Κιλελέρ.

Μπλόκο Καρδίτσας

Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες στο ισχυρό μπλόκο Καρδίτσας στο οποίο υπολογίζεται ότι είναι παρατεταγμένα περίπου 1.000 τρακτέρ ενώ οι «δυνάμεις» τους ενισχύονται και από χωριά της Καρδίτσας και από γειτονικούς νομούς. Ηδη υπάρχει ένα δεύτερο μπλόκο στα διόδια του Λογγού από τους αγρότες των Τρικάλων με 500 τρακτέρ.

Στον Ε65 στην Καρδίτσα βρίσκονται πάνω από 2.000 τρακτέρ.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας οπότε και αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάσταση ζητώντας διάλογο με συγκεκριμένες λύσεις.

Πάντως, σύμφωνα με το κλίμα που επικρατεί η παραμονή των αγροτών φαίνεται να είναι πολυήμερη, καθώς έχουν εφοδιαστεί με σκηνές, σόμπες ακόμα και χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Σέρρες

Την απόφαση να μην κλείσουν τον δρόμο, στήνοντας μπλόκο, στον Προμαχώνα, πήραν οι αγρότες οι οποίοι έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης (03.12.2025) στο τελωνείο.

Μεγάλη ένταση επικράτησε το πρωί στις Σέρρες, όπου οι αγρότες έστησαν αρχικά μπλόκο στον κόμβο του Λευκώνα και στη συνέχεια σπάζοντας τον φραγμό της αστυνομίας έστησαν νέο μπλόκο στον κόμβο Πετριτσίου με κατεύθυνση προς τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Λόγω των επεισοδίων η ΕΛΑΣ άφησε τα τρακτέρ να περάσουν και να κατευθυνθούν στο τελωνείο όπου συγκεντρώνονται αυτή την ώρα.

Οι αγρότες παρέμειναν στην Εγνατία οδό, 20 χιλιόμετρα πριν τον Προμαχώνα μέχρι νωρίς το απόγευμα. Στις διαπραγματεύσεις που έγιναν οι αγρότες ζήτησαν να τους επιτραπεί η διέλευση προς τον μεθοριακό σταθμό, αλλιώς έκλειναν στην Εγνατία και την κυκλοφορία των αυτοκινήτων για τρεις ώρες.

Στο σημείο βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπως και σε κομβικά σημεία στην Ε.Ο. Σερρών Προμαχώνας. Οι αστυνομικοί είχαν παρατάξει τρεις κλούβες των ΜΑΤ κάθετα στο οδόστρωμα κλείνοντας τον δρόμο και μην επιτρέποντας στους αγρότες να περάσουν προς τον Προμαχώνα.

Ωστόσο, με το πέρασμα των αγροτών, και σύμφωνα με πληροφορίες, το τελωνείο λειτουργεί κανονικά μέχρι στιγμής. Οι αγρότες θα παραταχθούν στο σημείο, αλλά δεν θα κλείσουν την διέλευση των οχημάτων.

Μάλγαρα

Στα διόδια των Μαλγάρων για τέταρτη ημέρα το ρεύμα προς Αθήνα να είναι κλειστό από τους αγρότες που δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Το απόγευμα θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα των διοδίων.

Η κατάσταση στα διόδια παρακολουθείται συνεχώς από την Τροχαία, καθώς η κυκλοφορία προς Αθήνα παραμένει αποκλεισμένη, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών.