Αποχαιρετισμός στον δημοσιογράφο Δημήτρη Χωρίτο

"Άλλο ένα καίριο πλήγμα, δέχθηκε η δημοσιογραφική οικογένεια της ΕΣΗΕΠΗΝ και του ΤΕΑΣ, με την απώλεια ενός αγαπημένου συναδέλφου, του Δημήτρη Χωρίτου με καινοτόμες αντιλήψεις τόσο στο γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο, που υπηρέτησε πιστά μέχρι τα 61 χρόνια του οπότε κόπηκε το νήμα της ζωής του, μετά από άνιση μάχη με σοβαρή ασθένεια", αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

"Σε κλίμα οδύνης, οι συνάδελφοι της Πάτρας, αλλά και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και αρχών, τον αποχαιρέτησαν κατά την εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό ναό του Αγίου Ανδρέου.

Ο Δημήτρης Χωρίτος υπηρέτησε με πάθος τη δημοσιογραφία αρχικά από τις εφημερίδες «ΗΜΕΡΑ» και «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» από το 1995. Το 2000 ανέλαβε διευθυντής σύνταξης και το 2005 διευθυντής σύνταξης στην εφημερίδα «Σημερινή». Διετέλεσε επίσης διευθυντής σύνταξης στην εφημερίδα «Ρεπόρτερ», καθώς επίσης και παρουσιαστής τηλεοπτικών δελτίων, εκπομπών και πολιτικός σχολιαστής στους τηλεοπτικούς σταθμούς Achaia Channel, Super B, BEST TV, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε ραδιοφωνική ενημερωτική εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha Πάτρας.

Στον επικήδειο που εκφώνησε ο Ταμίας του ΤΕΑΣ Θαν. Μπαμπανέβας, τόνισε ότι ο αξιαγάπητος και αξέχαστος συνάδελφος σ’ όλη του τη ζωή και την επαγγελματική του διαδρομή, στάθηκε όρθιος και ακέραιος στις επάλξεις. Γιατί αυτός είναι και ο ρόλος ενός ευσυνείδητου επαγγελματία συντάκτη. Να προσπαθεί, να αγωνίζεται, να μάχεται σθεναρά και καθημερινά για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Να αναδεικνύει τα αιτήματα των αδύναμων και να μεταφέρει τη φωνή τους εκεί που οι άλλοι – οι κραταιοί- αποφασίζουν δυστυχώς γι’ αυτούς. Απαράμιλλος εραστής της δημοσιογραφίας με τήρηση των κανόνων της δεοντολογίας, ανταπεξήλθε με θαυμαστή επιτυχία σε όλα τα είδη της. Το γραπτό, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό λόγο και άφησε γόνιμη και πλούσια παρακαταθήκη. Η προσφορά του στη δημοσιογραφία και την κοινωνία υπήρξε πραγματικά πολύτιμη και οπωσδήποτε ανεκτίμητη.

Οι καινοτόμες παρεμβάσεις του στη δομή των εφημερίδων που υπηρέτησε με καθημερινή αρθρογραφία και σχολιασμό, έδωσαν άλλη διάσταση στον τοπικό τύπο.

Παράλληλα μέσα από τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές του εκπομπές αγωνιζόταν ακατάπαυστα για την προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Είναι γεγονός ότι ο αείμνηστος συνάδελφος δεν μάσαγε τα λόγια του. Μιλούσε ευθέως και σε πρώτο πρόσωπο χωρίς δολιχοδρομίες, τεκμηριώνοντας πάντα τις απόψεις του με επιχειρήματα. Οπωσδήποτε δεχόταν τον αντίλογο από τους συνομιλητές του, αρκεί να απαντούσαν με δεδομένα και πειστικά στις ερωτήσεις του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς επίσης οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων απ’ όλους τους χώρους του δημοκρατικού τόξου, επαγγελματικοί φορείς αλλά και απλοί συμπολίτες που είχαν συνομιλήσει και συναναστραφεί μαζί του, εξέφρασαν δημόσια τη συγκίνησή τους για τον πρόωρο χαμό του.

Εκτός από την επαγγελματική του διαδρομή, ο Δημήτρης Χωρίτος υπήρξε ένας απόλυτα συνειδητοποιημένος εργαζόμενος με επαγγελματική συνέπεια και προσήλωση.

Με ειλικρινή συγκίνηση καταθέτω στη μνήμη του τόνισε ο Θαν. Μπαμπανέβας ένα γεγονός που κυριολεκτικά συγκλόνισε όλους τους συναδέλφους.

Τον περασμένο Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση της ΕΣΗΕΠΗΝ. Έκπληκτος λίγες μέρες νωρίτερα ο Πρόεδρος της Ένωσης ο Κυριάκος Κορτέσης, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από το Δημήτρη που του δήλωσε, παρά το γολγοθά που βίωνε με την υγεία του, ότι θέλει να παρευρεθεί στη γενική μας συνέλευση, γιατί ίσως θα ήταν η τελευταία του φορά. Ο Πρόεδρος επιχείρησε να τον μεταπείσει, αλλά ο Δημήτρης επέμενε. Έτσι τον παρέλαβε ειδικό ταξί για αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας και τον μετέφερε στο «PORTO RIO», τόπο διεξαγωγής της συνέλευσης των επαγγελματιών συντακτών της Περιφερειακής Ελλάδας. Ο ίδιος μάλιστα είχε το θάρρος και το ψυχικό μεγαλείο να εκφράσει τις ευχαριστίες του για τη διευκόλυνση και μάλιστα να εκμυστηρευτεί ότι ένοιωσε πραγματική ανακούφιση και αγαλλίαση που επιτέλεσε την συνδικαλιστική του υποχρέωση.

Το απαράμιλλο σθένος, η γενναιότητά του, η πίστη στον κοινό αγώνα για τα δίκαια των συναδέλφων του μέσα από το συνδικαλιστικό του φορέα την Ένωση Συντακτών αποδεικνύει το μεγαλείο της ψυχής του και αποτελεί παράδειγμα προς όλους τους συναδέλφους και κυρίως τους νέους να στηρίζουν τους κοινούς μας αγώνες για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος και ως κοινωνία.

Αυτός ήταν ο Δημήτρης Χωρίτος. Ένας ευγενής ακριβοδίκαιος καλοσυνάτος συνάδελφος που έφυγε από το μάταιο τούτο κόσμο με το κεφάλι ψηλά.

Η ΕΣΗΕΠΗΝ και το ΤΕΑΣ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στη σύζυγο και συνοδοιπόρο μιας ζωής, την εξαιρετική κυρία Ράνια που στάθηκε βράχος δίπλα στο Δημήτρη μέχρι το τέλος.

Αποχαιρετισμός από το Δήμαρχο της Πάτρας Κώστα Πελετίδη.

Σήμερα η πόλη μας είναι πιο φτωχή, τόνισε στον επικήδειό του ο Δήμαρχος της Πάτρας. Χάνει έναν άνθρωπο που άφησε το αποτύπωμά του στην πόλη μας με πληθωρικό τρόπο. Ένας απλός άνθρωπος με χαμόγελο, δραστήριος, ειλικρινής, έξυπνος, που στόλισε την πόλη μας με τη δράση του ως δημοσιογράφος και ως άνθρωπος. Ο Δημήτρης Χωρίτος ήταν παράδειγμα προς μίμηση. Αποτύπωνε με ακρίβεια την κοινωνική κατάσταση στην πόλη μας. Σεβόταν όλους και χαιρόσουν να τον ακούς. Ο Δημήτρης Χωρίτος ήταν μαχητής και με την ασθένειά του. Στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του προχώρησε με το κεφάλι ψηλά και έφτασε μέχρι το τέλος.

Τιμητικά το φέρετρο του Δημήτρη Χωρίτου πλαισίωσαν αποτίοντας φόρο τιμής οι συνάδελφοι που παραβρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία, την οποία τέλεσε ο Επίσκοπος Κερνίτσης κ.κ. Χρύσανθος".