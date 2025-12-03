Ιστορική συμφωνία στον κόσμο της μόδας: Η Prada εξαγόρασε τη Versace

Την αλλαγή σελίδας στον κορυφαίο οίκο μόδας Versace σηματοδοτεί η ιστορική συμφωνία εξαγοράς που υπεγράφη την Τρίτη (3/12) από την Prada.

Η Prada υπέγραψε οριστική συμφωνία τον Απρίλιο για την αγορά της Versace από την αμερικανική Capri Holdings έναντι περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, μετά την ακύρωση της πώλησης της Capri στην Tapestry, σύμφωνα με το CNNi.

«Είχαν ήδη υπάρξει επαφές κατά την περίοδο της COVID-19, υπήρχαν συνομιλίες ακόμη και πριν από την πώληση της Capri στην Tapestry. Όταν η συμφωνία αυτή ναυάγησε λόγω ζητημάτων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, επιστρέψαμε και προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε τα πράγματα» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Λορέντζο Μπερτέλι, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Μιούτσια Πράντα και Πατρίσιο Μπερτέλι στο Reuters.

Είχε, δε, κάνει γνωστό ήδη από τον Νοέμβριο ότι θα γίνει εκτελεστικός πρόεδρος της Versace μόλις ολοκληρωθεί η συγχώνευση, σημειώνοντας ότι η Prada επιθυμούσε τη συμφωνία εδώ και αρκετά χρόνια. «Ήταν κάτι που είχε γραφτεί εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε.

«Άξιζε τον κόπο»

Ιδρυμένη το 1978 από τον Gianni Versace στο Μιλάνο, ο οίκος που φημίζεται για την τολμηρή, λαμπερή αισθητική της θα ενταχθεί στις δύο κύριες ετικέτες του ομίλου - την ομώνυμη Prada και τη μικρότερη αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη Miu Miu - σηματοδοτώντας μια αιφνίδια στρατηγική αλλαγή για τον ιταλικό οίκο μόδας.

Ο Μπερτέλι, ο οποίος πίεσε για την εξαγορά, δηλώνοντας ότι η Versace πληρούσε δύο βασικές προϋποθέσεις: να μην ήταν πολύ επικίνδυνη οικονομικά και να άξιζε τον κόπο, δεδομένου ότι η μάρκα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν ανακοινωθεί η συμφωνία με την Prada, η Ντονατέλα Βερσάτσε παραιτήθηκε από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στον ρόλο.

Ο Dario Vitale, πρώην διευθυντής σχεδιασμού της Miu Miu, ανέλαβε τον ρόλο.