Αιγιάλεια: Το μήνυμα του Δημάρχου Παναγιώτη Ανδριόπουλου για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος τόνισε τη σημασία της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες.

«Σήμερα τιμούμε τα άτομα με αναπηρία και αναγνωρίζουμε τη σημασία της συμπερίληψης σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής. Ο Δήμος μας δεσμεύεται να δημιουργεί ένα περιβάλλον προσβάσιμο για όλους, όπου η διαφορετικότητα γίνεται πηγή δύναμης και κάθε πολίτης μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι μια υπενθύμιση ότι η αλληλεγγύη, η προσβασιμότητα και η συμπερίληψη πρέπει να είναι καθημερινές πρακτικές σε κάθε γειτονιά και σε κάθε δημόσιο χώρο. Με αλληλεγγύη και σεβασμό προχωράμε μαζί για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».