Τζόκερ κλήρωση 2996: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2015 η κλήρωση Τζόκερ.
Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Τρίτη (αριθμός κλήρωσης 2996), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 24, 13, 8, 5, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
Τραγωδία στο Κερατσίνι: Ζευγάρι ηλικιωμένων κατέληξε μαζί, μετά τον θάνατο του γιου τους
Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα θα ξεκινήσουν χτυπήματα σε στόχους εντός Βενεζουέλας- «Ξέρουμε που ζουν οι κακοί»
Από την Ιταλία στα κρατητήρια των Βρυξελλών: Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της ΕΕ, ο ανώτερος διπλωμάτης και ο γενικός διευθυντής
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr