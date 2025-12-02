Καλές οι εναέριες οπτικές ίνες της ΔΕΗ αλλά το ίντερνετ δεν έχει "τρέξει" ακόμη - Αγνοείται το επόμενο στάδιο στην Πάτρα

Τα επιπρόσθετα καλώδια της ΔΕΗ που προορίζονται να μεταφέρουν υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας διαδικτύου έχουν ήδη τοποθετηθεί σε αρκετές περιοχές της Πάτρας, όμως το έργο παραμένει ημιτελές.

Παρότι τα συνεργεία ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση, η οποία αφορούσε κυρίως την εγκατάσταση των αναμονών οπτικών ινών στις κολώνες, η ουσιαστική σύνδεση με το κεντρικό hub που θα διαμοιράζει το δίκτυο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη φαινομενική πρόοδο στο πεδίο, η υποδομή παραμένει ανενεργή και δεν μπορεί ακόμη να προσφέρει τις υποσχόμενες ταχύτητες μέχρι το σπίτι των τελικών χρηστών.

Σε αρκετές συνοικίες της πόλης τοποθετήθηκε ήδη μεγάλο μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού, δημιουργώντας την εντύπωση ότι το έργο βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, το χρονικό πλαίσιο τόσο για τη διασύνδεση των κολώνων με το δίκτυο, όσο και για το επόμενο στάδιο, δηλαδή τη σύνδεση από τις κολώνες προς τις οικίες, παραμένει άγνωστο. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι παραμένουν σε αναμονή, ελπίζοντας ότι σύντομα θα υπάρξει συνέχεια ώστε να αξιοποιηθεί η νέα αυτή τεχνολογία που υπόσχεται ταχύτερη και πιο αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο.