Χατζηδάκης: Οι αγρότες θα λάβουν περισσότερες επιδοτήσεις

Αναλυτικές απαντήσεις για το αγροτικό ζήτημα δίνει, μέσω της συνέντευξής του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με αντεπιχειρήματα στις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης συν τοις άλλοις.

Από όσα λέει, η κυβέρνηση εστιάζει σε δύο σημεία: πρώτον, ότι «οι επιδοτήσεις που θα λάβουν οι αγρότες μας φέτος θα είναι περισσότερες» -συγκεκριμένα «πέρσι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε πληρωμές 2,7 δισ. ευρώ και φέτος αναμένεται αυτές να φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ»– και δεύτερον, ότι «η Ελλάδα δεν χάνει χρήματα από τις Βρυξέλλες». Τούτων δοθέντων, οι αγρότες οι οποίοι «κάνουν ειλικρινείς δηλώσεις, θα πάρουν τελικά υψηλότερη επιδότηση», επισημαίνει.

Ταυτόχρονα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παραθέτει σειρά στοιχείων για την οικονομική κατάσταση της χώρας και της κοινωνίας, μιλά για τον Προϋπολογισμό, όπως και για τις κυβερνητικές δράσεις για την αύξηση των εισοδημάτων αλλά και στη μάχη κατά της ακρίβειας.

Αυτές τις μέρες και μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, γυρνάμε σελίδα και περνάμε σε μια νέα κανονικότητα για τις πληρωμές των επιδοτήσεων των αγροτών. Δυο πράγματα επισημαίνω: Πρώτον, ότι σε σχέση με το 2024, οι επιδοτήσεις που θα λάβουν οι αγρότες μας φέτος θα είναι περισσότερες. Και δεύτερον, ότι, μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταλήξαμε σε ένα υβριδικό σύστημα για φέτος και οριστικό για του χρόνου καταβολής των επιδοτήσεων, με βάση το οποίο η Ελλάδα δεν χάνει χρήματα από τις Βρυξέλλες. Ενώ η κατανομή μεταξύ των αγροτών γίνεται με πιο δίκαιο τρόπο. Τώρα, φυσικά, δεν θα υποδείξω εγώ στους αγρότες μας τι να κάνουν. Οι ίδιοι θα κρίνουν και θα αποφασίσουν για τη στάση τους”.

Για την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης που είναι μικρότερη από πέρσι επισήμανε πως: “Τα στοιχεία της πληρωμής της προκαταβολής έδειξαν, πράγματι, ότι φέτος είναι στο 75% σε σχέση με πέρσι, 363 εκατ. έναντι 476 εκατ. ευρώ. Σε 44.000 αγρότες θα γίνουν πρόσθετοι έλεγχοι. Ενώ έχουν αποκλειστεί από την πληρωμή επιπλέον 2.000 ΑΦΜ, μεταξύ των οποίων εκείνοι που έχει εντοπίσει η Οικονομική Αστυνομία. Και σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί, με την εκκαθάριση, θα είναι το ίδιο με πέρσι, διότι θα γίνει ανακατανομή υπέρ των αγροτών που κάνουν ειλικρινείς δηλώσεις. Αυτοί θα πάρουν τελικά υψηλότερη επιδότηση. Διερωτώμαι, όμως, αν ήταν να καταλήξουμε στα ίδια αποτελέσματα με πέρσι, ποιος θα ήταν ο λόγος άραγε να προχωρήσουμε τη μεταρρύθμιση αυτή; Επίσης, θα μπορούσαμε να πληρώσουμε παραγωγούς που η Οικονομική Αστυνομία τούς έχει δεσμεύσει την περιουσία;”

Σε ο,τι αφορά τις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για την Βασική Ενίσχυση, ο κ. Χατζηδάκης απαντά πως:

“Είναι γνωστό, αλλά το ΠΑΣΟΚ το αποσιωπά, ότι με τη νέα ΚΑΠ σε όλη την Ευρώπη μειώνεται σταδιακά η Βασική Ενίσχυση και αυξάνονται οι ενισχύσεις μέσα από τη συνδεδεμένη παραγωγή, τα οικολογικά σχήματα και άλλα μικρότερα χρηματοδοτικά εργαλεία. Επομένως ούτε η χώρα ούτε οι αγρότες χάνουν. Οι κοινοτικοί πόροι των αγροτικών ενισχύσεων παραμένουν οι ίδιοι.

Το ΠΑΣΟΚ βέβαια κάνει πως δεν βλέπει την μεγάλη εικόνα των 3,7 δισ. που θα πάρουν συνολικά οι αγρότες μέσα στο 2025 και απομονώνει την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης για να κάνει αντιπολίτευση.

Επιπλέον αποφεύγει να τοποθετηθεί σε ένα πολύ κεντρικό ζήτημα: συμφωνεί με τη μεγάλη μεταρρύθμιση που γίνεται στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων μέσα από το οποίο θα βγουν πολλαπλά ωφελημένοι οι ειλικρινείς αγρότες;”

Τέλος, αναφορικά με τα χρωστούμενα που πρέπει να καταβληθούν στους αγρότες, είπε ότι: “οι αγρότες μας θα λάβουν μέσα στο 2025 πόρους ύψους 3,7 δισ. ευρώ. Ήδη έχουν προχωρήσει πληρωμές 1,9 δισ. ευρώ. Αυτές τις μέρες προχωρούμε σε μια σειρά από πληρωμές, ύψους 538 εκατ. ευρώ, όχι μόνο για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, αλλά και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και για την ευλογιά. Και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν λάβει επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, πέρσι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε πληρωμές 2,7 δισ. ευρώ και φέτος αναμένεται αυτές να φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ. Στηρίζουμε, λοιπόν, τον πρωτογενή τομέα όσο περισσότερο μπορούμε”.