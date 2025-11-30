Πάτρα Ενωμένη: Ψέματα και εργαλειοποίηση εργαζομένων από τη Δημοτική Αρχή

Η παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» του Κώστα Σβόλη κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για υποκρισία και ψευδείς ισχυρισμούς, με αφορμή τη στήριξη εργαζομένων του Κοινωνικού Οργανισμού (ΚΟΔΗΠ).

Σε ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει ότι η ίδια από το 2021 στήριζε σταθερά τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και ότι πρόσφατα ψήφισε υπέρ της μη άσκησης ένδικου μέσου που θα ανέτρεπε δικαστική απόφαση υπέρ τους, καταγγέλλοντας παράλληλα την «εργαλειοποίηση της φτώχειας» από τη Δημοτική Αρχή.

Συγκεκριμένα: "Η ειλικρίνεια και η αντιμετώπιση καταστάσεων με δίκαιο τρόπο δεν αποτελούν προτερήματα αλλά υποχρέωση όταν ασκείς δημόσια διοίκηση.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων, σε ανακοίνωσή της για τη στήριξη εργαζομένων του Κοινωνικού Οργανισμού (ΚΟΔΗΠ), με προκλητικό, αλαζονικό και έμπλεο κομπασμού ύφος δήλωσε ότι στήριξε τους εν λόγω εργαζομένους ενώ η αντιπολίτευση στάθηκε απέναντί τους.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΗΠ από το 2021 έως και σήμερα με τις οποίες στηρίχθηκαν οι εργαζόμενοι.

Επειδή, προφανώς, οι της Δημοτικής Αρχής δεν πάσχουν από αμνησία (γιατί τότε θα ήταν επικίνδυνοι ως ασκούντες διοίκηση) παρέλειψαν εσκεμμένα να αναφέρουν ότι από το 2021 η παράταξή μας «Πάτρα Ενωμένη» ψηφίζει εισηγήσεις υπέρ των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Παρέλειψαν, επίσης, να αναφέρουν ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΗΠ, στις 20/11/2025, η εκπρόσωπός μας κα Σοφία Λεβεντέλη ψήφισε υπέρ της πρότασης να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της αναίρεσης κατά δικαστικής απόφασης που δικαιώνει τους εργαζόμενους. Ούτε καταψήφισε ούτε κρύφτηκε κύριε Τουλγαρίδη.

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής εκτός από υποκριτές είστε και ψεύτες. Σας αναγνωρίζουμε, όμως, ότι στην εργαλειοποίηση της φτώχειας διαπρέπετε.

ΥΓ Σημειώνουμε την αντιφατική και διαφορετική στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους εργαζόμενους των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, στους οποίους παρουσίασε το σκληρό και αντιεργατικό πρόσωπο, που μόνο όσοι χαρακτηρίζονται από ολοκληρωτικού τύπου συμπεριφορές γνωρίζουν να πράττουν".