Το ΜέΡΑ25 Αχαΐας για την απώλεια της Δήμητρας Λιόπετα

Το ΜέΡΑ25 Αχαΐας αποχαιρετάει τη Δήμητρα Λιόπετα η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 26 ετών.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Με ανείπωτη θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση του θανάτου της Δήμητρας Λιόπετα, μιας νεαρής αγωνίστριας από τις τάξεις των ΕΑΑΚ και της ΛΑΕ-ΑΑ. Η 27χρονη Δήμητρα, που με αυταπάρνηση και γενναιότητα έδωσε τη μάχη με την ασθένεια της αποτελούσε αγωνιστικό παράδειγμα στην περιοχή της Πάτρας, εξωστρεφή και δυναμική παρουσία στο κίνημα, που λειτουργούσε ενωτικά και αγωνιστικά.

Ως ΜέΡΑ25 εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της, στους φίλους της και τους συντρόφους της στη ΛΑΕ-ΑΑ. Η απώλεια της αφήνει το κίνημα φτωχότερο, όμως το παράδειγμα της καθιστά τη μνήμη της διαχρονική.