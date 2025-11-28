Black Friday: Το βίντεο της Finos Film με ατάκες από τις ταινίες - «Τσιγκουνιές κάνεις;»

Back to Top
«Μπλακ όπως Φράιντεϊ. Απολαύστε το!» αναφέρει η Finos Film στη λεζάντα του βίντεο για την Black Friday.

Αξέχαστες ατάκες από κορυφαίους ηθοποιούς στις αγαπημένες ασπρόμαυρες ταινίες όλων.

Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μίμης Φωτόπουλος, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Θανάσης Βέγγος, Κώστας Βουτσάς και άλλοι δίνουν έναν άλλον αέρα στην ημέρα.

«Αφού τα έχουμε, ας τα ξοδέψουμε», «πάω για κάτι ψώνια και θα γυρίσω», «αν βρω τίποτα φτηνό να το πάρω;», «έχω ανάγκη από δανεικά», «τσιγκουνιές κάνεις;» είναι λίγες από τις επικές ατάκες.

Δείτε το βίντεο:

