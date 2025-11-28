Συνάντηση συνεργασίας του Ιδρύματος Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα» με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα», Αναστασία Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Ηλία Θεοδωρόπουλο, "με επίκεντρο τη συνεργασία και τον συντονισμό δράσεων προς όφελος των ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπείες στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Πάτρας" όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Και συνεχίζει:

"Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης των υπηρεσιών υποστήριξης, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και της καθημερινότητας των ασθενών και των οικογενειών τους. Η Πρόεδρος του Ιδρύματος «Η Ελπίδα» ανέδειξε τις πραγματικές ανάγκες που καταγράφονται μέσα από τη συνεχή επαφή του Ιδρύματος με τους νοσηλευόμενους και τους συνοδούς τους, ενώ ο κ. Θεοδωρόπουλος εξέφρασε την πλήρη διάθεση της 6ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας να συμβάλει ενεργά όπου απαιτείται.Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και επιβεβαίωσε τη βούληση των δύο πλευρών για μια σταθερή και ουσιαστική συνεργασία, η οποία θα γεφυρώσει ανάγκες, θα ενισχύσει υπηρεσίες και θα προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ανακούφιση και στήριξη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται.

Το Ίδρυμα Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα» συνεχίζει με αφοσίωση το έργο του, έχοντας ως θεμελιώδη αρχή ότι κάθε ασθενής αξίζει αξιοπρέπεια, φροντίδα, ψυχική υποστήριξη και πραγματική ελπίδα".