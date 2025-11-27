Eurovision: Η Ισπανία επιμένει- Δεν θα συμμετάσχει όσο το Ισραήλ παραμένει στη διοργάνωση

Η Ισπανία παραμένει αμετακίνητη στην απόφασή της να μη συμμετάσχει στη Eurovision, εάν το Ισραήλ δεν αποκλειστεί, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που επιχειρεί αυτή τη στιγμή να προωθήσει η EBU στους κανονισμούς.

Το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος της ισπανικής ραδιοτηλεόρασης RTVE, Χοσέ Πάμπλο Λόπεζ, δήλωσε ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στη διοργάνωση, η Ισπανία - μία από τις χώρες των Big 5 - δεν θα συμμετάσχει στον επερχόμενο διαγωνισμό στη Βιέννη. Ο Λόπεζ ανέφερε πως οι ενέργειες του Ισραήλ έχουν οδηγήσει σε μια «εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα», τις οποίες χαρακτήρισε «προκλητικές».

Όπως αναφέρει η εφημερίδα El Pais, όταν ρωτήθηκε για το θέμα από μέλος του κοινοβουλίου της σοσιαλιστικής ομάδας λίγες ημέρες πριν από τις συζητήσεις σχετικά με τα νέα μέτρα για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και τη συμμετοχή του Ισραήλ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεόρασης (EBU), ο López δήλωσε ότι «η θέση του RTVE επί του θέματος δεν έχει αλλάξει».