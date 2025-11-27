Ιωάννα Παππά: «Ο Χριστόφορος δημιουργεί κλίμα παρέας στις δουλειές του»

Την Ιωάννα Παππά φιλοξένησε στην πρωινή της εκπομπή η Κατερίνα Καινούργιου νωρίτερα σήμερα (26/11), κάνοντας μαζί της μία ζεστή και ενδιαφέρουσα κουβέντα περί μητρότητας, θεάτρου και τηλεόρασης.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε τις αναμνήσεις της από τη συνεργασία με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη στο “Κλείσε τα Μάτια”, τα συναισθήματα και τις προκλήσεις που βίωσε με τον ερχομό του γιου της, καθώς και τον λόγο που για χρόνια είχε επιλέξει να απέχει από την τηλεόραση.

«Πήρε γύρω στα 13 κιλά στην εγκυμοσύνη, δεν μπορούσα να φάω πολύ. Τα πήγαινα λίγο καλύτερα με τα γλυκά. Τώρα ο γιος μου είναι 6 και κάτι. Θυμάμαι τα πάντα από την περίοδο της εγκυμοσύνης, ήταν όλα τόσο μαγικά και το θέλαμε πολύ, ήταν απόφαση ζωής και έγινε πολύ συνειδητά. Επέστρεψα στη δουλειά στις 25 μέρες, αυτό μου έκανε καλό και σωματικά και ψυχολογικά», δήλωσε αρχικά η Ιωάννα Παππά.

«Καλό είναι να κάνεις αυτό που θέλεις. Δεν υπάρχουν συνταγές σε αυτά τα πράγματα», τόνισε.

«Ο πολύς κόσμος με γνώρισε στο “Κλείσε τα Μάτια”, ήταν πολύ έντονος ο θαυμασμός. Ήμουν 24 χρονών. Είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία, οι μισοί γνωριζόμασταν ήδη και ήμασταν παρέα. Το χαρακτηριστικό του Χριστόφορου είναι ότι δημιουργεί κλίμα παρέας πριν τη δουλειά. Μαζευόμασταν σπίτι του, κάναμε παρέα, οπότε η οικειότητα υπήρχε εξ αρχής πριν το γύρισμα», θυμάται σε άλλο σημείο η Ιωάννα Παππά.

«Έχω κάνει 4-5 σειρές στην τηλεόραση. Υπήρξε ένα διάστημα που ήθελα να απέχω, έμεινα συνειδητά εκτός. Δεν συνέβαινε να τύχει και κάτι που να το έβρισκα συναρπαστικό», παραδέχεται η Ιωάννα Παππά στην πρωινή εκπομπή του Alpha.