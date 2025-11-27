Back to Top
Παρουσίαση αφιερωματικού τόμου "Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών" στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας

Τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025

Η LAMDA Development εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην επιτυχημένη εκδοτική της σειρά «Ο Κύκλος των Μουσείων». Ο νέος αφιερωματικός τόμος είναι αφιερωμένος στο εμβληματικό Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της χώρας.

Το πολύτιμο αυτό πόνημα υπογράφει η πλέον ειδική για το θέμα, η Αρχαιολόγος και Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ Αναστασία Κουμούση.

Η επίσημη παρουσίαση του τόμου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:30, στην αίθουσα 1896 του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της και θα προλογίσει η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σύμπραξης ιδιωτικής πρωτοβουλίας και πολιτιστικών φορέων για την προβολή του εθνικού μας πλούτου.

#tags Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

