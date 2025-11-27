Παρουσίαση αφιερωματικού τόμου "Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών" στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας

Τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025
Η LAMDA Development εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην επιτυχημένη εκδοτική της σειρά «Ο Κύκλος των Μουσείων». Ο νέος αφιερωματικός τόμος είναι αφιερωμένος στο εμβληματικό Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της χώρας.
Το πολύτιμο αυτό πόνημα υπογράφει η πλέον ειδική για το θέμα, η Αρχαιολόγος και Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ Αναστασία Κουμούση.
Η επίσημη παρουσίαση του τόμου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:30, στην αίθουσα 1896 του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της και θα προλογίσει η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σύμπραξης ιδιωτικής πρωτοβουλίας και πολιτιστικών φορέων για την προβολή του εθνικού μας πλούτου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr