Ο Φωκίων Ζαΐμης στη 53η Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ενίσχυση της Περιφερειακής συνεργασίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου της CPMR & Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης συμμετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Βαλκανίων και Εύξεινου Πόντου και στην 53η Γενική Συνέλευση της CPMR - Conference of peripheral maritime regions, που πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 19 με 22 Νοεμβρίου 2025, στη Βαρκελώνη.

Οι Περιφέρειες των Βαλκανίων και του Ευξείνου Πόντου ενέκριναν ένα ισχυρό και φιλόδοξο ψήφισμα που θέτει στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των πρωτοβουλιών για επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, την αλληλεγγύη προς την Ουκρανία και τη στήριξη της ανοικοδόμησής της, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων των χωρών της περιοχής, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και των βιώσιμων μεταφορών, καθώς και την ανάπτυξη νέων μοντέλων τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο κ. Ζαΐμης είχε την ευκαιρία να αναδείξει τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν τόσο ως CPMR Balkan & Black Sea Commission, όσο και συνολικά, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κοινές προκλήσεις που επηρεάζουν την ανάπτυξη των Περιφερειών μας τονίζοντας:

«Σήμερα στη Βαρκελώνη κάναμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα. Αποφασίσαμε την υιοθέτηση συντονισμένης δράσης για τη χάραξη κοινών πολιτικών. Στόχος μας είναι η περιοχή των Βαλκανίων και του Εύξεινου Πόντου να οικοδομήσουν μια ειρηνική, βιώσιμη, συνεκτική και ανθεκτική κοινωνία μέσω της συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιστεύω βαθιά ότι εάν οι Περιφέρειες ενώσουν δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τα κοινά προβλήματα, θα μπορέσουμε πραγματικά να αλλάξουμε πολλά πράγματα».