Συνεργασία ΣΒΔΕ με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη για την ηλεκτρονική απογραφή βιομηχανιών

Στην τηλεδιάσκεψη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συζητήθηκε η ηλεκτρονική απογραφή αδειών λειτουργίας και η ενίσχυση της διαφάνειας στον βιομηχανικό τομέα.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφέρει τα εξής:

Τηλεδιάσκεψη με το Διοικητικό Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Δυτικής Ελλάδος (ΣΒΔΕ), του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, μαζί με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αντικείμενο την ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των αδειών λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων, καθώς και κέντρων διανομής και αποθήκευσης.

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και αφορά επιχειρήσεις με άδεια λειτουργίας προ του 2018, οι οποίες υποχρεούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (OpenBusiness) και επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας μετά το 2018, οι οποίες είναι ήδη καταχωρημένες στο πρώην σύστημα (notifybusiness.gov.gr) και πρέπει να επικαιροποιήσουν τα δεδομένα τους στο νέο σύστημα (OpenBusiness), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Ν.5172/2025.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, δήλωσε σχετικά: «Η απογραφή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση του πλαισίου αδειοδότησης και τη διαμόρφωση μιας ενιαίας βάσης δεδομένων, που ενισχύει τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό.

Καλούμε όλες τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας να συμμορφωθούν άμεσα με την υποχρέωση αυτή. Δεν επιθυμούμε να επιβληθούν πρόστιμα ή κυρώσεις, γι’ αυτό και καλούμε εγκαίρως τις μεταποιητικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα στηρίξουν κάθε επιχείρηση σ’ αυτή τη διαδικασία».

Η απογραφή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων, με στόχο τη διαφάνεια, την απλοποίηση των διαδικασιών και την καλύτερη εποπτεία των παραγωγικών δραστηριοτήτων, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3982/2011.