ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο αποκλεισμός μελών από την ηλεκτρονική ψηφοφορία και η ένσταση Κουνάβη

Οι αναταράξεις στη Νέα Δημοκρατία Αχαΐας συνεχίζονται μετά τις εκλογές για τη ΔΕΕΠ, με την πλευρά του Αντώνη Κουνάβη να αμφισβητεί το οριακό αποτέλεσμα.

Οι ενστάσεις επικεντρώνονται στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, από την οποία -σύμφωνα με την ίδια πλευρά- αποκλείστηκαν εκατοντάδες μέλη που είτε δεν έλαβαν ποτέ τον σύνδεσμο, είτε τον έλαβαν με μεγάλη καθυστέρηση, παρά τις ειδοποιήσεις ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά.

Η πλευρά Κουνάβη έχει ζητήσει επανακαταμέτρηση σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα και δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο, ενώ έχει ήδη αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας προς τα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Η ισοπαλία στο Δ.Σ.

Στο νέο Δ.Σ. της ΔΕΕΠ Ν.Δ. Αχαΐας φαίνεται να καταγράφεται «ισοπαλία» ανάμεσα στις δύο παρατάξεις, καθώς ο αριθμός των εκλεγμένων μελών που στηρίζουν κάθε πλευρά είναι ισομερής.

Στο στρατόπεδο του Μάκη Κατσιγιάννη βρίσκονται οι: Ειρήνη Αποστολίδη, Νίκος Ηλιόπουλος, Παναγιώτα (Πέννυ) Λιναρδάτου, Ιωάννης Ντούβας, Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου, Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος και Τάσος Σταυρογιαννόπουλος.

Αντίστοιχα, στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη τάσσονται οι: Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Γιώργος Κωνσταντέλλος, Αγγελική Μοσχοπούλου, Κώστας Ρηγόπουλος, Βασίλης Σταθακάρος, Έντζη Σταματάκη και Νίκος Τσάμης.

Στο σχήμα συμμετέχουν, ως μέλη, τόσο ο νέος πρόεδρος Μάκης Κατσιγιάννης όσο και ο Αντώνης Κουνάβης, ο οποίος συγκέντρωσε ποσοστό άνω του 40% των εγκύρων, γεγονός που αποδεικνύει τη σημαντική δυναμική της δικής του πλευράς.