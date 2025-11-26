ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αυτοί εκλέγονται σύνεδροι - Τα αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση για τους συνέδρους της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή και ισχυρό ενδιαφέρον από τα μέλη του κόμματος.

Τα τελικά αποτελέσματα αναδεικνύουν τις τάσεις της κομματικής βάσης, η οποία έδωσε ισχυρή εντολή σε στελέχη με ενεργό ρόλο στις οργανωτικές δομές του νομού.