ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αυτοί εκλέγονται σύνεδροι - Τα αποτελέσματα

Ισχυρό ενδιαφέρον από τα μέλη του κόμματος

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση για τους συνέδρους της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή και ισχυρό ενδιαφέρον από τα μέλη του κόμματος.

Τα τελικά αποτελέσματα αναδεικνύουν τις τάσεις της κομματικής βάσης, η οποία έδωσε ισχυρή εντολή σε στελέχη με ενεργό ρόλο στις οργανωτικές δομές του νομού.

