ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αυτοί εκλέγονται σύνεδροι - Τα αποτελέσματα

Ισχυρό ενδιαφέρον από τα μέλη του κόμματος
Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση για τους συνέδρους της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή και ισχυρό ενδιαφέρον από τα μέλη του κόμματος.
Τα τελικά αποτελέσματα αναδεικνύουν τις τάσεις της κομματικής βάσης, η οποία έδωσε ισχυρή εντολή σε στελέχη με ενεργό ρόλο στις οργανωτικές δομές του νομού.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr