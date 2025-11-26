Στέγη Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς": Συγκινητική τελετή τιμής και παράδοσης στολών προς την Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών

Στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», στην οδό Κορίνθου πλησίον της Κολοκοτρώνη, εκεί όπου γεννήθηκε ο δημιουργός του Ολυμπιακού Ύμνου, πραγματοποιήθηκε μία συγκινητική τελετή τιμής και παράδοσης στολών προς την Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών & Περιχώρων, με αφορμή τη συμμετοχή της στην προσεχή Λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες “Milano Cortina 2026”.

Η Γέφυρα Α.Ε. είχε την ξεχωριστή πρωτοβουλία και τιμή να προτείνει την Πολυτεκνική Οργάνωση ως έναν από τους επίσημους φορείς που θα εκπροσωπήσουν την περιοχή μας στη μεγάλη Ολυμπιακή διαδρομή, η οποία θα διασχίσει τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης».

Στο ιστορικό σπίτι του Κωστή Παλαμά, τόπο μνήμης και πολιτισμού, η παράδοση των στολών αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό: ενώνει την Ελλάδα του Πνεύματος, την Ελλάδα του Αθλητισμού και την Ελλάδα της Οικογένειας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Γέφυρα Α.Ε. παρέδωσε επισήμως στολές στον πολύτεκνο λαμπαδηδρόμο Γιάννη Δίπλαρο, καθώς και στους παραστάτες της Οργάνωσης:

• Αναστασία Μανωλοπούλου – Νικολοπούλου, Πρόεδρο της Πολυτεκνικής Οργάνωσης,

• Γιώργο Γιωτόπουλο,

• Δημήτρη Καρυωτέλη,

• Κωνσταντίνο Τζουβεκά.

Οι τέσσερις παραστάτες και ο λαμπαδηδρόμος θα εκπροσωπήσουν την πόλη, τις πολύτεκνες οικογένειες και τον θεσμό της οικογένειας στη Λαμπαδηδρομία της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου 2025, τιμώντας τις αξίες της ενότητας, του αγώνα, της ελπίδας και της προσφοράς.

Η Πρόεδρος της Οργάνωσης, κα. Αναστασία Μανωλοπούλου – Νικολοπούλου, δήλωσε τα εξής:

«Η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων δεν καίει μόνο για τους αθλητές. Καίει και για τους ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά, μεγαλώνοντας παιδιά με θυσίες, αξίες και πίστη. Είναι μεγάλη τιμή να υπηρετούμε τον θεσμό της οικογένειας σε έναν τέτοιο ιστορικό τόπο και σε μια τόσο παγκόσμια στιγμή».

Ευχαριστίες θερμές στην ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Π. Λούκα για την τιμή καθώς και τον κ. Νίκο Μπακρώζη από την Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» για την φιλοξενία στον ιερό αυτό χώρο.