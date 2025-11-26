σπιράλ: «Παλαιά Σφαγεία... λαμβάνουν;» - Εκκωφαντική σιωπή και απουσία από την ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι

Η δημοτική παράταξη σπιράλ καταγγέλλει την απουσία της ηγεσίας του Δήμου Πατρέων και της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι από την ημερίδα της Καρναβαλικής Ακαδημίας, όπου συζητήθηκε η διοικητική πορεία και το μέλλον του Πατρινού Καρναβαλιού.

Τονίζει ότι παρά την ενεργή συμμετοχή φορέων, μελών της καρναβαλικής κοινότητας και ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η δημοτική αρχή «έλαμψε δια της απουσίας της», αφήνοντας ακάλυπτο τον δημόσιο διάλογο για τον ιστορικό θεσμό.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: "Με πρωτοβουλία της Καρναβαλικής Ακαδημίας Πατρών και συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, έλαβε χώρα η ημερίδα για την Διοικητική Πορεία του Πατρινού Καρναβαλιού. Στο ερώτημα «Χθες, σήμερα, αύριο…;» κλήθηκαν να απαντήσουν, να το σχολιάσουν και να καταθέσουν προτάσεις ανάπτυξης, θεσμικοί παράγοντες της πόλης, μέλη της καρναβαλικής κοινότητας, εκπρόσωποι επιτυχημένων παραδειγμάτων σύγχρονων πολιτιστικών θεσμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εισηγήσεις εκ μέρους της Περιφέρειας έγιναν από τον Χαράλαμπο Μπονάνο, Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και τον Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης. Παρών και ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας που σχολίασε την παρούσα κατάσταση στον θεσμό και τα οικονομικά του, ενώ μοιράστηκε και σκέψεις του για πρόταση υπό επεξεργασία που αφορά την διάσωση της τέχνης των Καρναβαλοποιών. Η ηγεσία του Δήμου Πατρέων και του Πατρινού Καρναβαλιού έλαμψαν δια της απουσίας τους.

Στο ζοφερό παρόν του Πατρινού Καρναβαλιού, η συγκεκριμένη κίνηση της Καρναβαλικής Ακαδημίας για ανοιχτό διάλογο και προβληματισμό για την διοικητική πορεία του θεσμού, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η καρναβαλική κοινότητα -για πρώτη φορά στα χρονικά- ανοίγει με ενάργεια τον φάκελο «Διοίκηση του Πατρινού Καρναβαλιού». Έναυσμα για αυτή την πρωτοβουλία οι ολοένα αυξανόμενες δυσκολίες και αλλαγές στο πεδίο δράσης του Πατρινού Καρναβαλιού.

Οι εργασίες της ημερίδας υπήρξαν παραγωγικές, σε χρόνο ώριμο, μη καρναβαλικό, τρεις μήνες πριν το Πατρινό Καρναβάλι 2026. Από τους ομιλητές κατατέθηκαν ποικίλες ενδιαφέρουσες προτάσεις ανάπτυξης του θεσμού, τόσο οργανωτικά όσο και οικονομικά, καθώς και έντονος προβληματισμός για μια λειτουργική και αποτελεσματική διοικητική δομή του. Διαπιστώθηκε η σημερινή παντελής έλλειψη εξωστρέφειας από τον Δήμο Πατρέων παράλληλα με την έντονη συνεισφορά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Μεταξύ άλλων στην ημερίδα τοποθετήθηκαν μέλη της Καρναβαλικής Ακαδημίας, εκπρόσωποι ιστορικών πληρωμάτων, φίλοι του Καρναβαλιού και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων- ευτυχώς κάποιοι νοιάζονται στην πόλη! Απόντες οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για τη διαχείριση του Πατρινού Καρναβαλιού, που είχαν και οι τρεις –αυτονόητα- προσκληθεί: ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Πως είναι δυνατόν να αρνούνται την πρόσκληση για προβληματισμό και συζήτηση για το μέλλον του θεσμού; Με ποια δικαιολογία έλειψαν; Εσωστρέφεια, αδιαφορία, ιδεοληψία, έλλειψη κάθε μορφής συνεργασίας; Τι από όλα ή μήπως όλα μαζί; Εάν ήταν παρών ο Δήμαρχος θα άκουγε πολλά χρήσιμα και προς άμεση εφαρμογή. Μεταξύ άλλων και πώς θα μπορούσε να εξασφαλίσει για το Καρναβάλι, μέσω χορηγιών, υπερ-πολλαπλάσια χρήματα από αυτά που ζητάει με επιστολή του από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Παρόντες ήταν όσοι γνήσια αγωνιούν για το μέλλον του Πατρινού Καρναβαλιού –των εκπροσώπων σύσσωμης της αντιπολίτευσης συμπεριλαμβανόμενων. Το σπιράλ συμμετείχε, παρακολούθησε, παρενέβη και εκφράζει τα συγχαρητήρια του στους διοργανωτές για την υποδειγματική διοργάνωση της ημερίδας, την επιλογή εξαιρετικών ομιλητών στα πάνελ, για τον ουσιαστικό προβληματισμό και την κατάθεση αξιόλογων προτάσεων με προοπτική και ουσία.

Η κοινότητα είναι έτοιμη για τα επόμενα βήματα του θεσμού. Ο Δήμος;"