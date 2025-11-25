Εκκίνηση για την Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο 28ο Forum Ανάπτυξης

"Με ισχυρή συμμετοχή και ζωντανό διάλογο πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη δράση της νεοσύστατης Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στο πλαίσιο του Forum Ανάπτυξης, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την ενδυνάμωση των γυναικών που επιχειρούν", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Αχαΐας.

"Η εκδήλωση, με τίτλο «Γυναίκες που Επιχειρούν – Κοινωνίες που Αναπτύσσονται: Η Δημογραφία της Ισότητας», ανέδειξε πώς η γυναικεία επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, δημογραφικής ανανέωσης και κοινωνικής συνοχής.

Τη συζήτηση συντόνισε η Μαρία Ανδριέλου, σημειώνοντας ότι η δημογραφία αφορά επιλογές και ευκαιρίες, και ότι η Επιτροπή ξεκινά έναν νέο κύκλο δράσεων υπέρ των γυναικών που επιχειρούν.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης παρουσίασε τον θεσμικό ρόλο των Επιμελητηρίων στην ενδυνάμωση των γυναικών και ανέδειξε τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την υπογεννητικότητα και την τοπική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που ήδη υλοποιούνται - από την ίδρυση της Επιτροπής μέχρι τη χαρτογράφηση των γυναικείων επιχειρήσεων στην Αχαΐα και την προετοιμασία νέων εργαλείων mentoring, δικτύωσης και διαμεσολάβησης αλλά και θεσμικές διεκδικήσεις όπως childcare hubs και φορολογικά κίνητρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Επιμελητήριο Αχαΐας εντάσσεται πλέον στο Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), όπου θα εκπροσωπείται από τις Αγγελική Κολλυροπούλου (τακτικό μέλος) και Τζίνα Τσιχλιά (αναπληρωματικό μέλος).

Παρουσίασε επίσης σημαντικά στοιχεία για το πραγματικό αποτύπωμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον νομό:

από τις 20.670 επιχειρήσεις στην Αχαΐα, οι 2.339 έχουν γυναικεία συμμετοχή (11%), με σταθερά αυξητική τάση την τελευταία δεκαετία.

Η δραστηριότητα των γυναικών επιχειρηματιών είναι έντονη σε υπηρεσίες, εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμό, αγροδιατροφή, ενέργεια και τεχνολογία.

«Η Αχαΐα μπορεί να γίνει πρότυπο γυναικείας επιχειρηματικότητας στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος.

Στον πρώτο θεματικό κύκλο τοποθετήθηκαν οι Πρόεδροι Επιμελητηρίων Νίκη Μαλαφούρη (Ζάκυνθος), Ρόζα Βαλίνα (Φλώρινα) και Μαριάνθη Μαλιουδάκη (Ξάνθη), αναδεικνύοντας τις προκλήσεις των γυναικών στις περιφέρειες και τον ρόλο των θεσμών στην οικονομική και κοινωνική τους ενδυνάμωση.

Στον δεύτερο κύκλο, οι: Σοφία Αρβανίτη (Σύνδεσμος Ασφαλιστών Αχαΐας), Άρτεμις Πάνου (KPMG), Χαρά Αναστασοπούλου (Mentoring) και Κατερίνα Βέργη (ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ) μίλησαν για τον συνδυασμό καριέρας και οικογένειας, παρουσιάζοντας παραδείγματα που δείχνουν ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα συμβάλλει στη συγκράτηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην τοπική ανάπτυξη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση για τις πολιτικές που μπορούν να αλλάξουν άμεσα το τοπίο για τις γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και για τη σύνδεση ανάπτυξης και δημογραφικής ανάκαμψης.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά όλες τις ομιλήτριες, επισημαίνοντας ότι «η Αχαΐα έχει τις γυναίκες, το ταλέντο και τη δύναμη να γράψει ένα νέο κεφάλαιο».

Με αυτή την πρώτη δράση, το Επιμελητήριο Αχαΐας ανοίγει έναν νέο δρόμο: η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας θέτει στόχο τη μετατροπή του δημόσιου διαλόγου σε πράξη, ώστε η γυναικεία επιχειρηματικότητα να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για το μέλλον της περιοχής".