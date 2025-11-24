Ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΟΑΕΕ και η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ αποχαιρετούν τον Ιωάννη Γκοτσόπουλο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Πατρών & Περιχώρων Μ. Αχαΐας "Η Ειρήνη" με πρόεδρο τον Κων. Γεροπαναγιώτη, στη συνεδρίασή του την Δευτέρα 24-11-2025, ύστερα από τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Γκοτσόπουλου Ιωάννη, Αντιπροέδρου και πρώην Προέδρου του Συλλόγου, εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην σύζυγό του και στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Η κηδεία του Ιωάννη Γκοτσόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, θα γίνει στην Θέα Πατρών στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, την Τρίτη 25/11/2025 στις 2.30 μ.μ.

*Στο μεταξύ και η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ αποχαιρετά με ανακοίνωση της τον Γιάννη Γκοτσόπουλο. Όπως τονίζεται στην σχετική συλλυπητήρια ανακοίνωση: η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ με μεγάλη θλίψη αποχαιρετά τον αγαπημένο μας σύντροφο Γιάννη Γκοτσόπουλο. Ο σ. Γιάννης γεννήθηκε το 1948 στη Θέα Πατρών, τελείωσε την στρατιωτική του θητεία μέσα στη χούντα και έπιασε δουλειά ως πωλητής και στη συνέχεια ως εμπορικός αντιπρόσωπος.

Το 1981 γίνεται μέλος του Κόμματος. Στάθηκε συνεπής σε όλη του τη ζωή και έδωσε τη μάχη απέναντι στην προσπάθεια των οπορτουνιστών να αλλοιώσουν τα επαναστατικά χαρακτηριστικά του ΚΚΕ το 1985 και το 1991. Υπερασπίστηκε τις αρχές και τα ιδανικά του Κόμματος, έως το τέλος της ζωής του.

Δραστηριοποιούταν συνδικαλιστικά στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών και από το 2011 που πήρε την σύνταξή του στον Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, όπου διετέλεσε πρόεδρος από το 2013 έως το 2019. Ήταν εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τη “Λαϊκή Συσπείρωση” στο Δήμο Πατρέων, από το 2014 έως το 2019, πρόεδρος στην κοινότητα Θέα από το 2019 έως το 2024.

Ήταν παντρεμένος με την Αγγελική Μπακοπάνου και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά τον Γιώργο, τη Ράνια και την Δέσποινα.

Η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του".