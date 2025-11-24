Χριστίνα Αλεξοπούλου για τις εκλογές στη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: «Ενωμένοι, προχωράμε!»

Σε δήλωσή της για τις εσωκομματικές εκλογές, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, σημειώνει:

Θέλω να συγχαρώ θερμά όλα τα μέλη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στη χθεσινή εσωκομματική διαδικασία. Η μαζική παρουσία σε αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας και ο δημιουργικός αγώνας όλων επιβεβαιώνουν τη δύναμη και τη συνοχή της παράταξής μας, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ΔΕΕΠ Αχαΐας αλλάζει σελίδα, με ενεργές οργανώσεις και ανθρώπους που τις στηρίζουν έμπρακτα. Συγχαρητήρια στον νέο Πρόεδρο, Μάκη Κατσιγιάννη, στα νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, στους προέδρους και στα μέλη των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων, καθώς και στους συνέδρους που εξελέγησαν.

Με τις αρχές και τις αξίες του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως σταθερό θεμέλιο, συνεχίζουμε με ενότητα και ευθύνη για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πολιτών.