Λουτράκι: Αναστάτωση και στο νέο σχολείο της δασκάλας μετά την καταγγελία

«Περιμένουμε με προσοχή και υπομονή την απόφαση της Πρωτοβάθμιας», λέει r ο πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του νέου σχολείου, στο οποίο έχει μεταφερθεί η δασκάλα που κατηγόρησε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε στο Λουτράκι.

Την ώρα που η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας διενεργεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη δασκάλα που κατήγγειλε τον μαθητή της ότι τη θώπευσε μέσα σε αίθουσα του σχολείου στο Λουτράκι, αναστάτωση επικρατεί τόσο στους γονείς του Δημοτικού Λουτρακίου όπου μαθήτευε ο 6χρονος τόσο και στο Δημοτικό όπου εν τέλει μεταφέρθηκε η εικαστικός.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του νέου σχολείου μιλάει στο newsit.gr για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό, λέγοντας ότι περιμένουν την απόφαση των αρμοδίων.

«Δεν υπάρχει κάτι επίσημο προς το παρόν. Δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη η έρευνα από τα αρμόδια όργανα — την Πρωτοβάθμια, τη Διεύθυνση — εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Ανησυχούμε και περιμένουμε, χωρίς πανικό και χωρίς να προβούμε σε ενέργειες. Το θέμα έχει πάρει μεγάλη έκταση και αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η έκβασή του. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για τη σχολική κοινότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία ενέργεια από τον Σύλλογο και ότι δεν μαζεύουν υπογραφές για να απομακρυνθεί η δασκάλα από το σχολείο.

«Δεν μαζεύουμε επίσημα υπογραφές, όπως ακούστηκε. Τώρα, αν κάποιοι γονείς έχουν ξεκινήσει κάτι μόνοι τους, αυτό δεν το γνωρίζω. Εμείς περιμένουμε την απάντηση από τα αρμόδια όργανα. Καταλαβαίνω τους γονείς του παιδιού και την έκταση που έχει πάρει το θέμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η Πρωτοβάθμια. Έχω επικοινωνία με τη διευθύντρια του σχολείου και το παρακολουθούμε στενά», τονίζει.