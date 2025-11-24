«ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Το Κράτος Δικαίου και ο Πολιτισμός ως Παράγοντες Ανάπτυξης»

«Το κράτος δικαίου ως παράγοντας επιτάχυνσης της αναπτυξιακής διαδικασίας» συζητήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαϊας του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης.

Την εκδήλωση συντόνισε η Νικολίτσα Σουλούκου, Πτυχιούχος Πολιτικού Νομικής, Αναπληρώτρια συντονίστρια ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Συντονιστή της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μαλαμή, ο οποίος, έθεσε τρία ερωτήματα που συνοψίζονται στα εξής:

Συμβάλλει η δημοκρατία στην ανάπτυξη ή η ανάπτυξη δεν έχει ανάγκη την δημοκρατία;

Τι δημοκρατία έχουμε σήμερα στην Ελλάδα και την Ευρώπη;

Ποια η συμβολή του πολιτισμού και της τέχνης στην δημοκρατία;

Τον κύκλο των ομιλιών στην εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαϊας του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε ο Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αντιπρόεδρος The Left Κώστας Αρβανίτης που ανέπτυξε το θέμα «To δικαιοκρατικό έλλειμμα ως παράγοντας αναπτυξιακής οπισθοδρόμισης».

«Χωρίς κράτος δικαίου, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και χωρίς εμπιστοσύνη, δεν αναπτύσσεται κοινωνική συνεργασία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας: «Όταν οι πολίτες νιώθουν ότι το σύστημα είναι άδικο, η κοινωνία πολώνεται, η συνεργασία περιορίζεται, και τελικά εξαφανίζεται το κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή το σύνολο των σχέσεων εμπιστοσύνης που επιτρέπουν την παραγωγική συνεργασία σε μια κοινωνία. Τα δικαιώματα, η δικαιοσύνη, και η ισότητα των ευκαιριών δεν είναι ηθικές πολυτέλειες, αλλά πυρηνικά συστατικά της ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας».

Δεύτερος ομιλητής ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας, Τομεάρχης Υγείας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αντιπρόεδρος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας που μίλησε για μια δίκαιη, συμμετοχική και χωρικά βιώσιμη ανάπτυξη».

«Χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις, τότε το λόγο έχουν οι τεχνοκράτες και το αποτέλεσμα είναι αυτό που εξυπηρετεί αυτόν που τους πληρώνει» επεσήμανε ο κ. Παναγιωτόπουλος, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικό παράδειγμα, το νέο αυτοκινητόδρομο της Πατρών-Πύργου και τα διόδια που θα λειτουργήσουν στα Καμίνια.

Το θέμα «Ποιος Πολιτισμός για Ποια Ανάπτυξη» ανέπτυξε Βαγγέλης Πολίτης-Στεργίου, Ομότιμος καθηγητής ΤΕΙ, ΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών. Μιλώντας για τις άνισες ευκαιρίες πολιτιστικής συμμετοχής ανέφερε: «Οι υπερβολικές αυξήσεις στις τιμές εισιτηρίων για τους Αρχαιολογικούς χώρους και τα Μουσεία τα καθιστούν δυσπρόσιτα στο μέσο πολίτη. Από 1η Απριλίου οι τιμές εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, έχουν αυξηθεί από 33% σε 150%... Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στους Αρχαιολογικούς χώρους ανά την επικράτεια, παρά τα διαθέσιμα προγράμματα, εξακολουθεί να είναι ελλιπής».