Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης - Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα

Ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με πριν από λίγες εβδομάδες είναι οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τους καταναλωτές να αναζητούν άλλους τρόπους θέρμανσης για τον χειμώνα που έρχεται.

Οι πρώτες παραγγελίες για πετρέλαιο

Με το χειμώνα να ξεκινά και επισήμως σε λίγες μέρες, τα νοικοκυριά εντείνουν τις παραγγελίες τους σε πετρέλαιο θέρμανσης.

Αν και οι καλές για την εποχή θερμοκρασίες έδωσαν μια «ανάσα» στα νοικοκυριά, η αλλαγή του καιρού οδηγεί όλο και περισσότερους στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Οι τιμές εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με πριν από λίγες εβδομάδες. Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο θέρμανσης στην αγορά κοστολογείται κατά μέσο όρο γύρω στο 1,17 με 1,18 ευρώ το λίτρο.

Αναζητούν άλλες λύσεις

Με το πετρέλαιο πάντως να παραμένει σε σχετικά ακριβό, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες προκειμένου να ζεσταθούν.

Οι οικονομικές σόμπες τύπου χαλαζία ξεκινούν από περίπου 40 ευρώ και φτάνουν έως τα 80, καλύπτοντας βασικές ανάγκες θέρμανσης. Όμως, για πιο αποδοτικές επιλογές, με υψηλότερη ισχύ και καλύτερη θερμική απόδοση θα πρέπει κανείς να ξοδέψει πάνω από 200 ευρώ.

Τιμές για σόμπες

Οικονομική επιλογή (έως 2.400 W) από 40 έως 80 ευρώ

Μεσαία επιλογή (έως 3 000W) – περίπου 60 έως 150 ευρώ

Ανώτερης απόδοσης επιλογή – από 180 ευρώ