28ο Forum Aνάπτυξης: Ευκαιρίες Χρηματοδότησης & Ψηφιακού Μετασχηματισμού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα

Την ανάγκη για συνέργειες μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που μπορούν να μεταμορφώσουν τον επιχειρηματικό χάρτη της Δυτικής Ελλάδας ανέδειξε η εκδήλωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕ & ΔΕ) στο 28ο Forum Ανάπτυξης με θέμα «Ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Χαιρετισμό απηύθυνε η Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Η κ. Μαστοράκου τόνισε τη ραγδαία μετάβαση του τομέα της Υγείας στα ψηφιακά εργαλεία διεθνώς, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να επιταχύνει τα βήματά της. Αναφέρθηκε στην ανάγκη για ολιστικά οικοσυστήματα Υγείας, στη δημιουργία παρατηρητηρίων Υγείας και Περιβάλλοντος, καθώς και στις προκλήσεις και ευκαιρίες που ανέδειξαν τόσο η οικονομική όσο και η υγειονομική κρίση.

Ο Κώστας Καραμάνης Digital Health Transformation – Κέντρο Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας/ΙΤΕ παρουσίασε το οικοσύστημα smartHEALTH, αναδεικνύοντας τις νέες δυνατότητες που ανοίγει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ιατρική. Παρουσιάστηκαν εφαρμογές που χρησιμοποιούνται ήδη διεθνώς, όπως λογισμικό που αναλύει σπίλους (ελιές) και εντοπίζει ύποπτες αλλοιώσεις, καθώς και εφαρμογή που «διαβάζει» καρδιογραφήματα και επισημαίνει σημεία κινδύνου. Ο κ. Καραμάνης υπογράμμισε τη σημασία των Ευρωπαϊκών Πόρων Ψηφιακής Καινοτομίας, στους οποίους συμμετέχουν κορυφαίοι ελληνικοί φορείς, όπως το ΙΤΕ και το Δημόκριτος, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις και οργανισμούς στην ανάπτυξη καινοτομίας.

Η Κατερίνα Σπυριλιώτη και ο Ευστάθιος Λιακόπουλος, η πρώτη Head of Patras και ο δεύτερος CEO της εταιρείας συμβούλων Building Solid Success (BSS) παρουσίασαν τη φιλοσοφία της BSS και τον ρόλο της συμβουλευτικής στη λειτουργική αναβάθμιση ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίου τομέα.

Ο κ. Λιακόπουλος ανέδειξε ότι η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, με την πλειονότητα να διαθέτει έως 20 εργαζομένους. Η ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την οικονομία, ωστόσο απαιτείται ψηφιοποίηση, αναδιάρθρωση και αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων σε ένα περιβάλλον που συχνά αποθαρρύνει την επιχειρηματικότητα.

Η Μυρτώ Σακελλαροπούλου Consulting Department Team Leader, BSS τόνισε ότι η συμβουλευτική αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιλογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών και επενδυτικών προγραμμάτων. Παρουσίασε τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, όπως η κυβερνοασφάλεια, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας, η πράσινη μετάβαση και η συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές αρχές που καθορίζουν πλέον τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Νίκος Κοτσώνης, Διευθυντής του ΣΕΒΠΕ & ΔΕ τόνισε ότι ο Σύνδεσμος προσπαθεί να ενισχύει διαχρονικά την επιχειρηματικότητα στην περιοχή, ωστόσο απαιτούνται μεγάλα έργα υποδομής που θα δώσουν ώθηση στην ανταγωνιστικότητα, όπως πχ οδική διασύνδεση, τρένο, λιμάνι κ.α.

Στην εκδήλωση θα απηύθυνε χαιρετισμό με καίρια παρέμβαση ο Πρόεδρος του ΣΕΒΠΕ& ΔΕ Κλεομένης Μπάρλος, όμως για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η παρέμβασή του.

Η εκδήλωση συντονίστηκε από τη Μαρία Τσιράκη, Σύμβουλο Επιχειρήσεων του ΣΕΒΠΕ & ΔΕ.