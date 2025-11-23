Μπονάνος σε Δήμο Πατρέων: «Καμία άρνηση Φαρμάκη- Η Περιφέρεια στηρίζει το Πατρινό Καρναβάλι»

Με ανάρτησή του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος απαντά στη Δημοτική Αρχή Πατρέων, διαψεύδοντας ότι ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης αρνήθηκε τη χρηματοδότηση του Πατρινού Καρναβαλιού.

Ο Χ. Μπονάνος παραθέτει αναλυτικά τα ποσά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα που -όπως υποστηρίζει- στηρίζουν κάθε χρόνο τον θεσμό, αφήνοντας σαφείς αιχμές για «παρανοήσεις», αλλά και για απουσία σχεδιασμού από τον Δήμο στις προτάσεις της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Η ανάρτησή του

"Με έκπληξη είδα την ανακοίνωση της Δημοτικής αρχής για την οικονομική στήριξη του Καρναβαλιού της πόλης μας και για την δήθεν άρνηση Φαρμακη

Για να δούμε τι δίνει η Περιφερειακή αρχή για να μην υπάρχουν παρανοήσεις

· Από τα λειτουργικά της έξοδα , δηλαδή από τα χρήματα που έχουμε για την λειτουργία της περιφέρειας μας με προγραμματική συμφωνία και για πρώτη φορά αυτή η περιφερειακή αρχή δίνει κάθε χρόνο γύρω στις 50 χιλ για την πραγματοποίηση της τελετής , και εκδηλώσεων της ΚΕΔΗΠ χωρίς καν φυσικά να ζητάμε ανάλυση εξόδων

· Από το ΕΣΠΑ 2021 2027 δίνουμε 690000 ευρώ με τίτλο

«Συνέχιση Λειτουργίας δομής προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Πατρέων»

Χρηματοδοτούμε στην ουσία το προσωπικό λειτουργίας της Δομής (10 άτομα),στον πολυδύναμο χώρο με κέντρο αναφοράς το Πατρινό Καρναβάλι

· Εδώ να διευκρινίσουμε ότι ο χώρος των Παλαιών Σφαγείων ανακατασκευάστηκε με ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ελλάδας -Ιταλίας spare με εταίρο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ένα πρόγραμμα περίπου 4 εκατ ευρώ

· Και κλείνω με την σημαντική επισήμανση στην ΒΑΑ , (βιώσιμη αστική ανάπτυξη)του Δήμου Πατρέων έχουν διατεθεί 68 500 000 ,ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ που υπέγραψε ο Νεκταριος Φαρμακης στις 7/3/24 δεν υπάρχει ούτε ένα έργο για το Πατρινό Καρναβάλι , στις προτάσεις τουΔημου Πατρέων

· Εάν λοιπόν θέλουν λεφτά για την μεγάλη γιορτή της πόλης υπάρχει χρόνος ακόμα για τροποποίηση της ΒΑΑ ,και φυσικά ευρωπαϊκά χρήματα , που πρέπει να τα αναζητήσεις , να ξέρεις τον τρόπο ,και κυρίως να κάνεις δουλειά , χωρίς προκαταλήψεις για την Ευρωπαϊκή οικογένεια

Ξεκάθαρα λοιπόν και συνεργαζόμαστε και χρηματοδοτούμε και πιστεύουμε στην δημιουργία τον αυθορμητισμό και την ζωντάνια του μοναδικού στην χώρα Καρναβαλιού".