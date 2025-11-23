28ο Forum Ανάπτυξης: Αεροπορία, Διάστημα και Αεραθλητισμός- Κινητήριος Μοχλός Ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα

Μετά την περσινή πρώτη παρουσία, το θέμα του Aviation επέστρεψε στο28ο Forum Ανάπτυξης, μέσα από την εκδήλωση με τίτλο: «Αεροπορία, Διάστημα και Άμυνα στη Δυτική Ελλάδα: Ένας χρόνος μετά – Εξελίξεις και νέοι ορίζοντες ανάπτυξης», αναδεικνύοντας τη συμβολή της αεροπορικής δραστηριότητας στην αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Ελλάδας.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο εκδότης του «Συμβούλου Επιχειρήσεων» Παναγιώτης Γιαλένιος υπογράμμισε ότι ο χώρος της αεροπορίας και του Aviation, σε συνδυασμό με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις, παρουσιάζει διαρκή δυναμική, συνδεδεμένη με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, αλλά και την κοινωνική και αθλητική δραστηριότητα.

Χαιρετισμό απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της εκδήλωσης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και καινοτόμου αναπτυξιακού προτύπου για την περιοχή.

Α΄ Ενότητα – Αεροπορία, Aviation και Επιχειρείν

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάστηκαν ομιλίες με επίκεντρο την αεροπορία και το επιχειρηματικό οικοσύστημα του Aviation.

• Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Βασίλης Λουκόπουλος, ανέλυσε το θέμα: «Έργα που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων – Προοπτικές για το οικοσύστημα Aviation και Space», παρουσιάζοντας κρίσιμες δράσεις που ενισχύουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τις δυνατότητες ανάπτυξης.

• Ο CEO της FEAC Engineering, Σωτήρης Κόκκινος, στην ομιλία του «Defence και Aviation», τόνισε ότι οι πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις αναβαθμίζουν τη θέση της Ελλάδας, η οποία πλέον δεν περιορίζεται στον ρόλο του αγοραστή, αλλά εξελίσσεται σε συμπρωταγωνιστή και συνδιαμορφωτή νέων τεχνολογιών μέσα από κατάλληλα προγράμματα.

• Ο CEO της Adamant Composites, Αντώνης Βαβουλιώτης, παρουσίασε το έργο της εταιρείας στην ανάπτυξη και παραγωγή κρίσιμων υποσυστημάτων για διαστημικές, αεροπορικές και αμυντικές εφαρμογές, στο πλαίσιο της ομιλίας του με θέμα «Space και Aviation».

Β΄ Ενότητα – Αεραθλητισμός

Η δεύτερη ενότητα ήταν αφιερωμένη στον αεραθλητισμό και στον αναπτυξιακό ρόλο του στη Δυτική Ελλάδα.

• Ο Δρ. Γεώργιος Γερούλης, Απτχος (Ι) ε.α. και Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι.), μίλησε για τη συμβολή του Συνδέσμου στην ενίσχυση της Αεροπορικής Ιδέας και στην προώθηση δράσεων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

• Ο Νικόλαος Σαμπράκος, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Γενικής Αεροπορίας της ΕΛΑΟ, παρουσίασε τον αεραθλητισμό ως σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης, με αφορμή και την πιθανή ανάθεση στην Ελλάδα του 25ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally Flying Γενικής Αεροπορίας το 2028. Τόνισε τα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν για τη Δυτική Ελλάδα σε περίπτωση ανάληψης της διοργάνωσης.

• Ο Γιώργος Πρεβεζάνος, εκ μέρους της Αερολέσχης Μεσολογγίου, παρουσίασε τα πεπραγμένα των αεραθλητικών σωματείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο Νοέμβριος 2024 – Νοέμβριος 2025, επισημαίνοντας ότι η «σημαντική αεροπορική και τεχνολογική προίκα της Π.Δ.Ε. εξελίσσεται δυναμικά σε ένα αεροπορικό – αεραθλητικό – εκπαιδευτικό – τεχνολογικό πεδίο».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις εκπροσώπων ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων, οι οποίοι παρουσίασαν τις νεότερες δράσεις και πρωτοβουλίες τους στον χώρο από τον Νοέμβριο του 2024 έως σήμερα.