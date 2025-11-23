28ο Forum Ανάπτυξης: Το Οικοσύστημα Γνώσης Αναδιατάσσεται- Σημαντικές εξαγγελίες για το μέλλον

Η ίδρυση ενός Υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας στο οποίο θα υπάγονται όλα τα ερευνητικά κέντρα και οι φορείς αναλύθηκε σε ειδική συνεδρία του 28ου Forum Ανάπτυξης, το απόγευμα του Σαββάτου με θέμα «Προς έναν ενιαίο χώρο Ανώτατης Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας», με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητικών φορέων και της αγοράς.

Μερικές ώρες μετά, την Κυριακή το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, προανήγγειλε την ίδρυση νέου υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας, ενοποιώντας σε αυτό και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στη συνεδρία του Forum Ανάπτυξης κεντρικός ομιλητής ήταν ο Αποστόλης Δημητρόπουλος, Δρ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ειδικός Σύμβουλος για θέματα εκπαίδευσης στην Προεδρία της Κυβέρνησης και πρώην Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης και Research Fellow-IOBE.

Η εκδήλωση ανέδειξε την κοινή πεποίθηση ότι η Ελλάδα χρειάζεται ενιαίο και λειτουργικό οικοσύστημα γνώσης, όπου Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και επιχειρήσεις θα συνεργάζονται συστηματικά, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Μιχάλης Δρίτσας, Μηχανολόγος Μηχανικός, πρώην Δ/νων Σύμβουλος Elevate Greece ΑΕ., που περιέγραψε αναλυτικά τις σημερινές συνθήκες του οικοσυστήματος της καινοτομίας στη χώρα μας.

* Στην αρχή της συνεδρίας ο Τάκης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας ΠΔΕ τόνισε ότι η ημερίδα φέρνει «ένα εντελώς νέο πλαίσιο» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επισήμανε τον έντονο κατακερματισμό του χώρου και την ανάγκη λειτουργικής ενοποίησης με αξιοκρατικά κριτήρια, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η συνοχή του οικοσυστήματος γνώσης. Ενοποίηση έρευνας και καινοτομίας

Ο Αποστόλης Δημητρόπουλος, ανέδειξε τη σημασία της εξαγγελίας για δημιουργία νέου Υπουργείου Καινοτομίας. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ιδιωτικές επενδύσεις για ενίσχυση παραγωγικότητας, ότι η ερευνητική παραγωγή της χώρας είναι υψηλού επιπέδου, αλλά η καινοτομία υστερεί λόγω γραφειοκρατίας και κατακερματισμένων διαδικασιών. Τόνισε πως το νέο Υπουργείο θα αποτελέσει οργανωτική προϋπόθεση για νέα πολιτική έρευνας και καινοτομίας, με δικό του προϋπολογισμό και ανεξάρτητο οργανισμό υποστήριξης.

Η άποψη των ΑΕΙ

Στην εκδήλωση αναδείχτηκε και η άποψη των ΑΕΙ για την προωθούμενη αλλαγή

* Ο Δημήτρης Σερπάνος Πρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών «Διόφαντος», Πρόεδρος ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδος τόνισε ότι η δημιουργία Υπουργείου μπορεί να βοηθήσει, αλλά απαιτούνται σαφή εργαλεία και στόχοι. Υπογράμμισε ότι το αποτύπωμα της έρευνας παραμένει χαμηλό, ωστόσο με τα κατάλληλα εργαλεία μπορούν να γίνου τα κατάλληλα βήματα.

*Ο Διονύσης Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας Πανεπιστημίου Πατρών, επεσήμανε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία που ουσιαστικά καθυστερεί την καινοτομία. Εξέφρασε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του νέου Υπουργείου, σημειώνοντας πως τα Πανεπιστήμια πρέπει να αφεθούν να κάνουν απρόσκοπτα την έρευνά τους.

*Ο Βασίλειος Βερύκιος, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ, σημείωσε ότι εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, και ότι η δημιουργία ενιαίου Υπουργείου μπορεί να ενισχύσει τη μεταφορά γνώσης και τη συνεργασία των πανεπιστημίων.

*Η Μάχη Γεωργακοπούλου, Εξωτερικό Μέλος του Συ μβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, Οικονομολόγος, Πρόεδρος του Hellenic Female Leaders UK υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο γνώσης και η ενοποίηση είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια αντιμετώπισης του κατακερματισμού.

Συμπλήρωσε ότι η Παιδεία είναι το «νέο νόμισμα της ανάπτυξης» και εξήγησε ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην περιοχή.

Στη δεύτερη ενότητα ακούστηκε η άποψη των Ερευνητικών Φορέων και της Βιομηχανίας

*Ο Βασίλειος Λουκόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο νομικό πλαίσιο αλλά στη δυσκολία αξιοποίησης της έρευνας.

*Ο Δρ. Θεόφιλος Ιωαννίδης, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) τόνισε ότι οι καθυστερήσεις σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούν σημαντικό εμπόδιο. Υπογράμμισε την ανάγκη προώθησης αριστείας, αξιοκρατίας και κουλτούρας καινοτομίας, στο νέο Υπουργείο.

*Ο Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ ΑΘΗΝΑ) επεσήμανε ότι οι ερευνητές πρέπει να μπορούν να ανταγωνιστούν ισότιμα τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.. Η Ανώτατη Εκπαίδευση ξεκαθάρισε ότι έχει μετασχηματιστεί και τα πανεπιστήμια έχουν βρει το μηχανισμό να συνεχίσουν τα επόμενα βήματα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει δημιουργήσει σημαντικές επαφές στο εξωτερικό για να είναι βιώσιμη η λειτουργία του εκτός της κρατικής ενίσχυσης.

* Ο Στέλιος Κουτρουμπίνας, Μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτ. Ελλάδος ανέφερε ότι τα ερευνητικά τμήματα είναι δυνατά, συνεργάζονται με το εξωτερικό όμως η τεχνογνωσία διαχέεται στο εξωτερικό και δεν μένει στη χώρα. Στην πράξη εκείνο που πρέπει να γίνει κατά τον ίδιο είναι θα πρέπει και οι εταιρείες να μπουν στην εξίσωση της καινοτομίας και της έρευνας και να συνεισφέρουν με τις ιδέες τους.