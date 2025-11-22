Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας στο συλλαλητήριο των αγροτών

Αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας με επικεφαλής την Αντιδήμαρχο Κατερίνα Σίμου, παραβρέθηκε απόψε, στο κοινό συλλαλητήριο των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας, στην Πλατεία Γεωργίου, στηρίζοντας τον αγώνα τους, για την ικανοποίηση των αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Η Αντιδήμαρχος στον χαιρετισμό της προς τους συγκεντρωμένους, ανέφερε τα εξής: «Η Δημοτική αρχή της Πάτρας στηρίζει τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, το δικαίωμά σας να συνεχίσετε να παράγετε και να ζείτε στον τόπο σας. Διεκδικούμε μαζί σας αποζημιώσεις με ευθύνη του κράτους, από τις καταστροφές, τις ζωονόσους, τις πυρκαγιές και στήριξη του εισοδήματος σας, που δέχεται το ένα πλήγμα μετά το άλλο.

Αφού στο σαθρό έδαφος της αντιαγροτικής πολιτικής της ΚΑΠ της ΕΕ, που διαχρονικά στηρίζουν όλες οι κυβερνήσεις, γεννήθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φορτώθηκε και αυτό στις πλάτες σας.

Υπέρογκα κόστη παραγωγής, ζωονόσοι που καταστρέφουν ολόκληρα κοπάδια, χωρίς εμβολιασμούς -αφού για να προστατευτούν τα κέρδη των μεγαλεμπορων και η φέτα ΠΟΠ, βάζουν φρένο στα εμβόλια για την ευλογία, ξεκληρίζοντας ολόκληρα κοπάδια, αλλά και τις ανύπαρκτες αποζημιώσεις για τους αγρότες που δουλεύουν ήλιο με ήλιο, χειμώνα καλοκαίρι.

Από την άλλη δις ευρώ μοιράζονται σε πολεμικούς εξοπλισμούς, αλλά και σε μεγαλοεπιχειρηματίες για να αυγατίζουν τα κέρδη τους, στις πλάτες τις δικές μας.

Οι διεκδικήσεις των αγροτών αφορούν όλο τον λαό. Μπροστά στην κλιμάκωση του αγώνα σας και στην αυριανή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στη Λάρισα, εκφράζουμε τη στήριξη και τη αλληλεγγύη μας.

Είμαστε μαζί σας».