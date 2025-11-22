28ο Forum Ανάπτυξης- Κυκλική Οικονομία και Βιομηχανία: Οι Ευκαιρίες για τη Δυτική Ελλάδα

«Το στοίχημα της αειφορίας και κυκλικότητας για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας» απασχόλησε το απόγευμα του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου την αίθουσα «Αρτεμις» στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης, στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».

Χαιρετισμό μέσω ζωντανής σύνδεσης απηύθυνε ο κ. Αθανάσιος Μπαλφούσιας, Διευθυντής του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ και εκπρόσωπος του ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας που μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι «το στοίχημα της αειφορίας και κυκλικότητας για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια την μεγάλη πρόκληση αλλά και την τεράστια ευκαιρία που ανοίγεται για την επιχειρηματική μας κοινότητα».

Στη συνέχεια μίλησαν οι:

Ο Χρήστος Αλεξάκος, Κύριος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ-ΕΚ ΑΘΗΝΑ ανέπτυξε το θέμα «Ανάγκες ανάπτυξης δεξιοτήτων για την σύγχρονη βιομηχανία σε οικοσυστήματα κυκλικής οικονομίας», τονίζοντας ότι η κυκλική οικονομία είναι το όχημα για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, συνδέοντας την οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία.

Ο Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, Δ/ντης ΙΝΒΙΣ-ΕΚ ΑΘΗΝΑ αναφέρθηκε στο «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα σύγχρονα βιομηχανικά συστήματα: Το μέλλον της Βιομηχανίας 4.0 και 5.0» που στόχο έχει να δημιουργήσει επαγγελματίες με τεχνικές γνώσεις, στρατηγική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και αποτελεσματική επικοινωνία σ’ ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον που απαιτεί συνεχή προσαρμογή και καινοτομία.

Ο Θανάσης Καλογεράς, Δ/ντης Ερευνών ΙΝΒΙΣ-ΕΚ ΑΘΗΝΑ εξήγησε γιατί είναι ωφέλιμο ένα μάστερ για την κυκλική οικονομία, αναπτύσσοντας το θέμα: «Crescento: Δημιουργώντας ένα μεταπτυχιακό σχετικό με την Κυκλική Οικονομία στην περιοχή Αδριατικής Ιονίου» που θα υλοποιηθεί με την κοινοπραξία εταίρων από 8 χώρες.

Ο Βασίλης Θωμόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΒΙΣ-ΕΚ ΑΘΗΝΑ ανέπτυξε το «Circular MineTech: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη μηδενική σπατάλη πρώτων υλών και την κυκλική οικονομία» που επιδιώκει την προώθηση κυκλικής οικονομίας στον τομέα πρώτων υλών, την ενσωμάτωση VR & DT στην επαγγελματική κατάρτιση, την ενίσχυση πράσινων & ψηφιακών δεξιοτήτων κι την προώθηση της βιωσιμότητας & προστασίας του περιβάλλοντος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε κι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.