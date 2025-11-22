28ο Forum Ανάπτυξης- Καινοτομία στην Υγεία: Οι νέες προκλήσεις και ο ρόλος της Δυτικής Ελλάδας

Η «Εθνική Στρατηγική στην Καινοτομία στην Υγεία» απασχόλησε την εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Ιατρικού Σύλλόγου Πατρών στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης 2025

Στη διάρκειά της αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος και κατατέθηκαν απόψεις για την ενιαία στρατηγική καινοτομίας στην υγεία, πώς οι τεχνολογίες μετασχηματίζουν την υγεία και ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι Περιφέρειες και δη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το ζήτημα προσεγγίστηκε μέσα και από τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί και τις δυνατότητες που μπορεί να δώσει η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της υγείας.

Η Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της επισήμανε τα βήματα που έχουν γίνει στο κομμάτι της αξιοποίησης της καινοτομίας στην υγεία , παρουσιάζοντες και μελλοντικές πρωτοβουλίες. «Το 2026 θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το ψηφιακό εθνικό μητρώο βιοϊατρικής έρευνας το οποίο θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του οικοσυστήματος κλινικών μελετών στη χώρας μας» υπογράμμισε.

«Αυτό που χρειάζεται είναι να ενώσουμε τις τελείες γιατί υπάρχουν αξιόλογες προσπάθειες στο χώρο της καινοτομίας και ειδικότερα της υγείας.» τόνισε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενός στρατηγικού σχεδιασμού της καινοτομίας στην υγεία.

Παράλληλα χαρακτήρισε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από μόνη της ένα οικοσύστημα «και θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Έχει Πανεπιστήμιο και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εκτεταμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας , τις πανεπιστημιακές πολυτεχνικές σχολές άρα υπάρχει η μάζα για να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα και να έρθει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα οικοσυστήματα της χώρας». Πρόσθεσε ότι αυτό που χρειάζεται «είναι μια θεσμική πρωτοβουλία για να στηριχτεί και να ενισχυθεί αυτό το οικοσύστημα και να αναδειχθούν οι προσπάθειες της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας και της Πάτρας». «Χρειάζεται θεσμική θωράκιση» συμπλήρωσε. Εκτίμησε επίσης ότι μπορεί να πρωτοπορήσει στον τομέα της βιοασφάλειας.

Από την πλευρά της η Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ και Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών επισήμανε ότι η ψηφιακή υγεία και η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελούν πλέον απλώς τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά αναγκαιότητες για την οικοδόμηση ενός δίκαιου, ανθεκτικού και αποτελεσματικού συστήματος δημόσιας υγείας., προσθέτοντας ότι η πρόκληση του αύριο είναι η ορθή ενσωμάτωση των τεχνολογιών σε ένα ανθρώπινο και ηθικό σύστημα υγείας.

Αναφερόμενη στην Περιφέρεια Δυτκής Ελλάδας στο πλαίσιο της ομιλίας της για το πώς θα είναι η ιατρική του άμεσου μέλλοντος , τόνισε ότι θα μπορούσε να μετατραπεί σε Smart Health Region και παρουσίασε τέσσερα σημεία, που αφορούν την τηλεϊατρική και την Πλατφόρμα διασύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων , το κεντρικό γραφείο κλινικών μελετών (One-Stop Office), Πιλοτικές εφαρμογές AI στην υγεία για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και το Smart Health Data - Συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων , που μπορεί να ξεκινήσει με 3–4 βασικούς δείκτες: (διαβήτης, καρδιαγγειακά, λοιμώξεις, υγιής γήρανση).

Το πάνελ πλαισίωσαν με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις η Ιωάννα Κούκλη, Πρόεδρος του Hellenic Biocluster και ο Δημήτριος Κατεχάκης, Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας – ΙΤΕ, Διευθυντής Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Ψηφιακής Υγείας (HDHC), Μέλος Διοικούσας Επιτροπής HL7 Hellas

Συντονιστής ήταν ο Μιχάλης Δρίτσας, Μηχ. Μηχανικός, MSc, MBA, πρ. Δ/νων Σύμβουλος Elevate Greece ΑΕ, συγγραφέας, αρθρογράφος σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας