Στην εκδήλωση του ΕΑΠ στο 28ο Forum Ανάπτυξης

«Ανθρώπινο Δυναμικό σε Έλλειψη, με έμφαση στα τεχνικά επαγγέλματα και τις κρίσιμες ελλείψεις» ήταν το θέμα που τέθηκε επί τάπητος στη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποίησε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης.

Το θέμα προσέγγισαν οι ομιλητές πολύπλευρα, αναδεικνύοντας τα βήματα που έχουν γίνει και τις ενέργειες που χρειάζεται να αναληφθούν περαιτέρω στους τομείς της τεχνικής εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης, της ενίσχυσης απόκτησης δεξιοτήτων και της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Ο Ιάσονας Φωτήλας, Υφυπουργός Πολιτισμού επισήμανε την καθοριστική συμβολή του ΕΑΠ στην πανεπιστημιακή αριστεία και στη δια βίου μάθηση. Ερωτηθείς για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η έλλειψη δεξιοτήτων στην πολιτιστική βιομηχανία επισήμανε ότι «οι δημιουργοί συνεχώς επαναπροσδιορΙζουν τα όρια φέροντας στο προσκήνιο καινούργιες ιδέες έχοντας στη φαρέτρα τους καινούργια και δυναμικά εργαλεία». Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη επισήμανε ότι δεν πρέπει να τη φοβόμαστε αλλά να τη δούμε ως ένα εργαλείο που θα κάνει τη ζωή και τη δουλειά μας πιο εύκολη. «Η δουλειά της πολιτείας είναι να είμαστε στο πλευρό των δημιουργών και να προσπαθούμε να τους δώσουμε περισσότερα εργαλεία και δυνατότητες». Ως παράδειγμα ανέφερε την έλλειψη τεχνικών και ειδικοτήτων στον οπτικοακουστικό τομέα για τον οποίο υπάρχει ζήτηση και τη δημιουργία μεταλυκειακού εκπαιδευτηρίου στη Δράμα, για την κάλυψή τους.

Ο Μανώλης Κουτούζης, Πρύτανης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου χαρακτήρισε πολυπαραγοντικό και διαχρονικό το πρόβλημα της διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, το οποίο αναδεικνύεται εντονότερα στο σημερινό περιβάλλον. Υπογράμμισε την ανάγκη για αλλαγές στα προγράμματα, διατυπώνοντας παράλληλα τον προβληματισμό για τον χρόνο και τη γραφειοκρατία που απαιτείται για τέτοιου είδους ενέργειες. Εκτίμησε δε , ότι το ζήτημα των δεξιοτήτων χρειάζεται να βρίσκεται στο κέντρο, όχι μόνο των πανεπιστημίων, αλλά συνολικά του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ο Βασίλης Τουντόπουλος, Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Αχαΐας, Δ/νων Σύμβουλος της MPDO Συμβουλευτικής Α.Ε., υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στάθηκε στις συμπράξεις τονίζοντας ότι αυτές μπορούν να παράξουν αποτελέσματα . Εκτίμησε επίσης ότι δεν λείπουν οι άνθρωποι ή οι δεξιότητες αλλά πιθανότατα η διασύνδεσή τους.

Ο Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ & ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ τοποθετήθηκε για τις διαστάσεις της έλλειψης δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ ανέδειξε και την πτυχή που αφορά τις περιπτώσεις όπου το εργατικό δυναμικό, διαθέτει περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτούν οι θέσεις στις οποίες βρίσκεται.

Ο Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και μέλος του Σ.Δ. Ελληνικού Ανοικτού

Πανεπιστημίου μίλησε για τις προκλήσεις που δημιουργεί για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα προγράμματα σπουδών η έλλειψη δεξιοτήτων, όπως καταγράφεται στην αγορά εργασίας και ειδικά σε τεχνικά επαγγέλματα.

Έκανε λόγο για την ανάγκη «έξυπνων» δεξιοτήτων και τους τρόπους απόκτησής τους μέσα από σειρά ενεργειών, παρουσιάζοντας τις πρακτικές που ήδη ακολουθεί το ΕΑΠ όπως η αξιοποίηση διεθνών συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια.

Επιπρόσθετα ανέδειξε τη χρησιμότητα των συνεργασιών με επιχειρήσεις και φορείς όπως τα Επιμελητήρια, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της συμπερίληψης ψηφιακών, τεχνικών και πράσινων δεξιοτήτων στα προγράμματα σπουδών και τη σημασία της δημιουργίας ευέλικτων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Θοδωρής Βαγενάς από το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΕΑΠ.