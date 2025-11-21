Στην Πάτρα τον προσεχή Μάιο το Διεθνές Συνέδριο της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας

"Η Πάτρα θα βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος από τις 27 έως τις 29 Μαΐου 2026, καθώς θα φιλοξενήσει Διεθνές Συνέδριο με τη συμμετοχή ομιλητών και συνέδρων από όλες τις χώρες του ΟΣΕΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Μια διοργάνωση που αποτελεί δικαίωση του προεδρείου της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου της CPMR", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συνεχίζει:



Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τη Βαλκανική και Μαύρη Θάλασσα Επιτροπή (BBSC) της CPMR, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (BSEC) και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του BSEC (PABSEC), θα φέρει στην Πάτρα αξιωματούχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπρόσωπους θεσμικών φορέων των χωρών των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας και διεθνών οργανισμών, διπλωμάτες, επικεφαλής επιχειρήσεων και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου της CPMR & Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης προχώρησε στην παρακάτω δήλωση: «Η διαπεριφερειακή συνεργασία αποτελεί θεμέλιο για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Το επικείμενο συνέδριο θα αναδείξει βασικές στρατηγικές προτεραιότητες για τις περιοχές των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, όπως τις μεταφορές και τη συνδεσιμότητα, τα ενεργειακά δίκτυα, την έλλειψη νερού και την ανθεκτικότητα στην ξηρασία, καθώς και την προώθηση βιώσιμων περιβαλλοντικών και ενεργειακών πολιτικών. Ταυτόχρονα, η Πάτρα θα μπει στο κέντρο ενός ευρύτερου διαλόγου με σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον».

Οι 40 χώρες που αφορά το Συνέδριο των Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας Περιφερειών (Balkans and Black Sea Cooperation Forum) είναι: Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Κροατία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ουκρανία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία καθώς και όλες οι χώρες της ΕΕ.