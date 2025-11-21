Κυβερνητικά μηνύματα στο συνέδριο του ΕΛΣΕΚΕΚ

"Με υψηλές κυβερνητικές παρουσίες ξεκίνησε η δεύτερη και τελευταία ημέρα του 2ου συνεδρίου επαγγελματικής κατάρτισης που διοργανώνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) στο ξενοδοχείο «Divani Caravel» στην Αθήνα με θέμα: «Επαγγελματική κατάρτιση: Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων»". αναφέρει η ανακοίνωση της διοργάνωσης και συνεχίζει:

"Καταρχάς, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η one to one συζήτηση που είχε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης με τον δημοσιογράφο του ΑΠΕ-ΜΠΕ Ηλία Παλιαλέξη. «Η επαγγελματική κατάρτιση μέσα σε μια περίοδο αλλαγών δεν είναι απλά δημόσια πολιτική, αλλά ένας μηχανισμός της χώρας για να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις ψηφιακού μετασχηματισμού» δήλωσε ο Βασίλης Σπανάκης και πρόσθεσε:

«Η στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Η τεχνητή νοημοσύνη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η κυβερνοασφάλεια απαιτούν εργαζόμενους με δεξιότητες. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά ευκαιρία για μια κοινωνία που θέλει να αναβαθμίζεται, ευκαιρία για νέες καριέρες και για νέες δυνατότητες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ψηφιακούς Δήμους και ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση, αν οι άνθρωποι στον τομέα αυτόν δεν έχουν τις απαραίτητες ψηφιακές και διοικητικές ικανότητες. Εργαζόμαστε ώστε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών να μετατραπούν σε ψηφιακά κέντρα και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει απλά να ακολουθεί τις αλλαγές, αλλά πρέπει να τις οδηγεί. Χρειαζόμαστε ένα οικοσύστημα κατάρτισης που θα ενώνει κράτος, κέντρα κατάρτισης, επιμελητήρια, επιχειρήσεις, φορείς και πολίτες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να είναι πολυτέλεια για λίγους, αλλά δικαίωμα για όλους, ακόμη και στους πιο απομακρυσμένους και ορεινούς Δήμους. Θέλουμε μια αγορά εργασίας που θα ανταμείβει τη γνώση, την εξέλιξη και την προσαρμοστικότητα. Πέρσι ο ΕΛΣΕΚΕΚ έκανε την αρχή. Φέτος απέδειξε ότι υπάρχει συνέχεια, θέτοντας τη συζήτηση εκεί που πρέπει, στο πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα στις συνθήκες του μέλλοντος».



Είχε προηγηθεί η one to one συζητήση του γενικού γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου με τον δημοσιογράφο του ΑΠΕ-ΜΠΕ Ηλία Παλιαλέξη. «Αναγνωρίζουμε όλοι το πόσο μεγάλη αξία έχει το να μπορεί κάποιος να μετακπαιδευτεί ή να πάρει πρόσθετη εξειδίκευση. Εχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στο Υπουργείο σε αυτόν τον τομέα. Πολλές συνεργασίες είναι σε εξέλιξη, όπως με μεγάλους κατασκευαστές λογισμικού, τη Microsoft και την Oracle», δήλωσε ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό για έναν εργαζόμενο να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες τεχνολογίες, για να κάνει τη δουλειά του πιο εύκολα, για να είναι ανταγωνιστικός και για να μη μείνει πίσω από τις εξελίξεις. Είναι σημαντικό ως χώρα να παρέχουμε υπηρεσίες τεχνολογικά εξελιγμένες. Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να γνωρίσει τεχνολογίες που δεν χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα. Δεν είναι πάντα εύκολο ως Ελληνες να το κάνουμε, αλλά εάν δεν το κάνουμε θα μείνουμε πίσω. Ευτυχώς οι νέοι άνθρωποι το έχουν στο αίμα τους, θέλουν να μαθαίνουν συνεχώς πράγματα και είναι προσανατολισμένοι στις δεξιότητες. Εχουν γίνει βήματα και στον Ιδιωτικό τομέα. Και τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να γίνονται καλύτερα σε αυτούς τους τομείς. Να οδηγήσουν εργαζόμενους κι εταιρείες σε καλύτερη εξειδίκευση»."