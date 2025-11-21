Δήμος Πατρέων: Tι λέει για τα έργα στο ιστορικό κέντρο και τις συνοικίες

Εκτενή αναφορά στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί κάνει με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων.

Αναλυτικά αναφέρει:

"Όλα αυτά τα χρόνια η Δημοτική Αρχή υλοποιεί και σχεδιάζει εκτεταμένες αναπλάσεις στις συνοικίες και το Ιστορικό Κέντρο, αλλά και πλήθος παρεμβάσεων σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και τη διάσωση και αξιοποίηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου μας, διασώζοντας ιστορικά τοπόσημα της πόλης και δημιουργώντας νέα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιούνται η Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Άνω και Κάτω πόλης. Ο Δήμος αποκαθιστά εξ ολοκλήρου το ιστορικό κέντρο μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα πεζοδρομήσεων, και αναβάθμισης του φωτισμού, του πρασίνου και του αστικού εξοπλισμού, ενώ μέσα τη χάραξη τριών διαδρομών περιπάτων θα επιτυγχάνεται η περιήγηση στο σύνολο των αξιόλογων μνημείων της αρχαίας και νεότερης ιστορίας της πόλης.

Παράλληλα υλοποιήθηκαν οι εργασίες στις διατηρητέες κλίμακες του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, των οδών Αγίου Νικολάου, Γεροκωστοπούλου, Πατρέως και Τριών Ναυάρχων που συνδέουν την Άνω με την κάτω πόλη. Οι σκάλες εντάχθηκαν στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου αποκαταστάθηκαν από τις φθορές του χρόνου, φωτίστηκαν και αποδόθηκαν λειτουργικές και ασφαλείς.

Το κτίριο του παλαιού Αρσάκειου, που έχει συνδεθεί με την ιστορική και κοινωνική διαδρομή της πόλης, κατέρρεε εγκαταλελειμμένο μέχρι το 2018, που άρχισε το έργο πλήρους αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης.

Το κατεστραμμένο "κουφάρι" των Παλαιών Σφαγείων που παρέλαβε η Δημοτική Αρχή το 2014 λεηλατημένο από τους «επενδυτές» που το είχαν μισθώσει, πήρε ξανά ζωή. Ο χώρος στεγάζει τον καρναβαλικό οργανισμό, φιλοξενεί ετήσια εκπαιδευτικά εργαστήριά για τους μαθητές της πόλης μας με αντικείμενο το Καρναβάλι και τον Καραγκιόζη. Παράλληλα, απέκτησε ζωή φιλοξενώντας εκθέσεις, πολιτιστικές δράσεις, συναυλίες και συνέδρια. Με την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής ανάπτυξης ο πολυχώρος των Παλαιών Σφαγείων θα γίνει κέντρο μελέτης και αναφοράς για το καρναβάλι και το Θέατρο Σκιών

Το ιστορικό κτίριο του παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου, έργο του Δανού αρχιτέκτονα Ch. Hansen, που λειτούργησε ως νοσοκομείο της πόλης από το 1872 έως το 1973, αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε Εκθεσιακό – Μουσειακό χώρο. Μετά την αποκατάσταση το κτίριο θα λειτουργήσει ως Ψηφιακό Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς της πόλης.

Το εγκαταλειμμένο βιομηχανικό συγκρότημα του Αυτόνομου Σταφιδοπαραγωγικού Οργανισμού (Α.Σ.Ο) θα αποκτήσει νέες χρήσεις που έχουν στόχο την αποκατάσταση και επαναπροσδιορισμό, της ταυτότητας του χώρου, με τη διαμόρφωση ενός πολυχώρου που θα περιλαμβάνει πολιτιστικούς, αθλητικούς, εκθεσιακούς και χώρους ψυχαγωγίας. Το έργο θα συμβάλει στην ανάπλαση και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Η Δημοτική Αρχή έθεσε σε προτεραιότητα την ανάπλαση – αξιοποίηση του camping έλους Αγυιάς, εμβαδού περίπου 225 στρεμμάτων. Η περιοχή μετατράπηκε σε Οικολογικό Πάρκο με ένα δίκτυο διαδρομών περιπάτου που αποτελούν έναν πολυσύχναστο προορισμό αναψυχής για τους κατοίκους και έναν οικολογικό πολιτισμικό χώρο.

Το έργο συντήρησης της πλατείας Γεωργίου, θα ξεκινήσει τους πρώτους μήνες του 2026 και αποτελεί μία συνολική παρέμβαση συντήρησης αναβάθμισης της ιστορικής πλατείας που αποτελεί το διαχρονικό τοπόσημο της Πάτρας.

Ένα ακόμη κτήριο που συνδέθηκε με την πολιτιστική διαδρομή της Πάτρας, αυτό που στεγάζει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται για να ανταποκριθεί στον σύγχρονο πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, ειδικά για τα παιδιά και τη νεολαία. Το πρώτο υποέργο που αφορά τη συντήρηση, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης ξεκινά μέσα στο 2026.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με έργα που προστατεύουν την ιστορική και αρχιτεκτονική μας κληρονομιά, για να τα απολαμβάνει ο πατραϊκός λαός και τα παιδιά μας".