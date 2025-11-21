Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Το σπιράλ στο 28ο Forum Ανάπτυξης: «Όταν οι πολίτες γίνονται πρωταγωνιστές»

Η εκδήλωση θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του φετινού Forum Aνάπτυξης, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη " σπιράλ " σάς προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα:«Συμμετοχική Δημοκρατία - Όταν οι πολίτες γίνονται πρωταγωνιστές», που θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του φετινού Forum Aνάπτυξης, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, ώρες 20.00-22.00, στο ξενοδοχείο MYWAY (Όθωνος Αμαλίας 15. αίθουσα ΕΡΑΤΩ) στην Πάτρα.

Πρόκειται για πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας #HR - Ανθρώπινοι Πόροι της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης της πόλης η οποία ανοίγει τοπικά τον φάκελο «Συμμετοχική Δημοκρατία».

Συμμετέχουν:
- Σπύρος Κωνσταντάρας - Δήμαρχος Θέρμου, μέλος του Δικτύου Πόλεων με
Λίμνες
- Καλλίστρατος Γρηγοριάδης - Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Βέροιας, Αντιπρόεδρος CitiesNet (Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας)
- Στέφανος Λουκόπουλος - Διευθυντής του Vouliwatch και Local Watch Athens
- Αλέξανδρος Ταξιλδάρης - Πρόεδρος του συλλόγου &quot;Περπατώ&quot;,
Παραολυμπιονίκης
- Σπύρος Δενάζης - Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &amp;
Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, υπεύθυνος ερευνητικής
ομάδας Έξυπνες Πόλεις / εφαρμογή SenceCity
- Γιώργος Γιαπρακάς, Διονύσης Πασχάλης - Διαχειριστές της σελίδας του
facebook &quot;Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται&quot;

Συντονίζει:
- Λιλίκα Βέργη - Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας &quot;Ανθρώπινοι Πόροι&quot; του
σπιράλ

Συνοψίζει - Σχολιάζει:
- Πέτρος Ψωμάς - επικεφαλής της δημοτικής παράταξης &quot;σπιράλ&quot;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=HG70bAZv-dc

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα σπιράλ

