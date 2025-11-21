Το σπιράλ στο 28ο Forum Ανάπτυξης: «Όταν οι πολίτες γίνονται πρωταγωνιστές»

Η εκδήλωση θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του φετινού Forum Aνάπτυξης, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη " σπιράλ " σάς προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα:«Συμμετοχική Δημοκρατία - Όταν οι πολίτες γίνονται πρωταγωνιστές», που θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του φετινού Forum Aνάπτυξης, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, ώρες 20.00-22.00, στο ξενοδοχείο MYWAY (Όθωνος Αμαλίας 15. αίθουσα ΕΡΑΤΩ) στην Πάτρα.
Πρόκειται για πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας #HR - Ανθρώπινοι Πόροι της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης της πόλης η οποία ανοίγει τοπικά τον φάκελο «Συμμετοχική Δημοκρατία».
Συμμετέχουν:
- Σπύρος Κωνσταντάρας - Δήμαρχος Θέρμου, μέλος του Δικτύου Πόλεων με
Λίμνες
- Καλλίστρατος Γρηγοριάδης - Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Βέροιας, Αντιπρόεδρος CitiesNet (Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας)
- Στέφανος Λουκόπουλος - Διευθυντής του Vouliwatch και Local Watch Athens
- Αλέξανδρος Ταξιλδάρης - Πρόεδρος του συλλόγου "Περπατώ",
Παραολυμπιονίκης
- Σπύρος Δενάζης - Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, υπεύθυνος ερευνητικής
ομάδας Έξυπνες Πόλεις / εφαρμογή SenceCity
- Γιώργος Γιαπρακάς, Διονύσης Πασχάλης - Διαχειριστές της σελίδας του
facebook "Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται"
Συντονίζει:
- Λιλίκα Βέργη - Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας "Ανθρώπινοι Πόροι" του
σπιράλ
Συνοψίζει - Σχολιάζει:
- Πέτρος Ψωμάς - επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "σπιράλ"
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=HG70bAZv-dc
