Το σπιράλ στο 28ο Forum Ανάπτυξης: «Όταν οι πολίτες γίνονται πρωταγωνιστές»

Η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη " σπιράλ " σάς προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα:«Συμμετοχική Δημοκρατία - Όταν οι πολίτες γίνονται πρωταγωνιστές», που θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του φετινού Forum Aνάπτυξης, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, ώρες 20.00-22.00, στο ξενοδοχείο MYWAY (Όθωνος Αμαλίας 15. αίθουσα ΕΡΑΤΩ) στην Πάτρα.

Πρόκειται για πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας #HR - Ανθρώπινοι Πόροι της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης της πόλης η οποία ανοίγει τοπικά τον φάκελο «Συμμετοχική Δημοκρατία».

Συμμετέχουν:

- Σπύρος Κωνσταντάρας - Δήμαρχος Θέρμου, μέλος του Δικτύου Πόλεων με

Λίμνες

- Καλλίστρατος Γρηγοριάδης - Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βέροιας, Αντιπρόεδρος CitiesNet (Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας)

- Στέφανος Λουκόπουλος - Διευθυντής του Vouliwatch και Local Watch Athens

- Αλέξανδρος Ταξιλδάρης - Πρόεδρος του συλλόγου "Περπατώ",

Παραολυμπιονίκης

- Σπύρος Δενάζης - Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &

Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, υπεύθυνος ερευνητικής

ομάδας Έξυπνες Πόλεις / εφαρμογή SenceCity

- Γιώργος Γιαπρακάς, Διονύσης Πασχάλης - Διαχειριστές της σελίδας του

facebook "Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται"

Συντονίζει:

- Λιλίκα Βέργη - Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας "Ανθρώπινοι Πόροι" του

σπιράλ

Συνοψίζει - Σχολιάζει:

- Πέτρος Ψωμάς - επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "σπιράλ"

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=HG70bAZv-dc