Με ισχυρά μηνύματα και ουσιαστικές παρεμβάσεις ολοκληρώθηκε η 1η ημέρα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η πρώτη ημέρα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης που διοργανώνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) στο ξενοδοχείο «Divani Caravel» στην Αθήνα, ολοκληρώθηκε με πολλές ενδιαφέρουσες συνεδρίες.

Καταρχάς, σημαντικές τοποθετήσεις έγιναν από τον καθηγητή Εκπαίδευσης Ενηλίκων και πρόεδρο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων Αλέξη Κόκκο στην one to one συζήτηση με την επικεφαλής ερευνών της διαΝΕΟσις Δρ. Φαίη Μακαντάση. Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι όσο ο κόσμος εξελίσσεται και επιβάλλεται άπαντες να προσαρμόζονται στα καινούργια δεδομένα.

Ενδιαφέρον παρουσίασε η συνεδρία με θέμα: «Πανεπιστήμια και περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης» με ομιλητές τον βουλευτή Δωδεκανήσου και πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής Μάνο Κόνσολα, τον Παναγιώτη Μαντά, Σύμβουλο Α΄ του ΥΠΕΘΑ, την Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ελένη Μουσένα και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρη Κουκόπουλο. Τον συντονισμό είχε ο καθηγητής Γιώργος Παναγιωτόπουλος, αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και η συζήτηση περιστράφηκε στο πώς η πανεπιστημιακή γνώση και η καινοτομία λειτουργούν ως μοχλοί περιφερειακής ανάπτυξης. Παράλληλα, αναλύθηκε η συμβολή των πανεπιστημίων στα οικοσυστήματα καινοτομίας και στις συνεργασίες με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, με το μήνυμα που εστάλη να είναι το «να σχεδιάσουμε όλοι μαζί την επόμενη ημέρα».

Ακολούθησε one to one συζήτηση του καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ Δρ. Ευθύμη Λέκκα με συντονίστρια τη Δρ. Φαίη Μακαντάση, με θέμα: «Διαχείριση Κινδύνων σε περίοδο επιταχυνόμενης Κλιματικής Κρίσης - Ενημέρωση - Κατάρτιση - Εκπαίδευση». «Παρά το γεγονός ότι έχουμε ανθεκτικές υποδομές στον κυρίαρχο των φυσικών φαινομένων, τον σεισμό, οι υποδομές μας δεν αποδεικνύονται έτοιμες για τα άλλα ακραία φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, όπως οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές, καθώς η επιστημονική γνώση απέχει αρκετά από την εφαρμογή», ανέφερε, μεταξύ άλλων ο Ευθύμης Λέκκας.

Η τρίτη συνεδρία είχε ως θέμα: «Ψηφιακές Δεξιότητες: Ο Κόμβος της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης» και ομιλητές ήταν οι Ευγενία Λαϊνά (προϊσταμένη Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΥΠΑ), Κώστας Κατσανέβας (Managing Director Career Gate), Θεόδωρος Μητράκος (διευθυντής-σύμβουλος και πρώην υποδιοικητής Τράπεζας της Ελλάδος) και Ευγενία Λόκανα (επικεφαλής Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων, ΕΔΥΤΕ / GRNET), με συντονιστή τον δημοσιογράφο του Ethnos Media Χρήστο Κώνστα. Οι ομιλητές ανέλυσαν το πώς οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν προϋπόθεση οργανωσιακής προσαρμοστικότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, η συνεδρία διερεύνησε πώς η συστηματική κατάρτιση ενισχύει την ψηφιακή ωριμότητα και την καινοτομία των επιχειρήσεων.

Η τέταρτη συνεδρία είχε ως θέμα: «Κυκλική Οικονομία και Επαγγελματική Κατάρτιση», στην οποία τονίστηκε στο ότι η κυκλική οικονομία απαιτεί νέες δεξιότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα προσανατολισμένα στη βιωσιμότητα. Ταυτόχρονα, εξετάστηκε η εκπαίδευση ως μέσο μετάβασης σε υπεύθυνα παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα. Ομιλητές ήταν οι Χημικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου του Βερολίνου Αδαμάντιος Σκορδίλης, ο οποίος ανέπτυξε την εισήγηση: «Κοινωνική και Κυκλική Οικονομία: Ο ρόλος της Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Δια Βίου Μάθησης στη Δίκαιη Μετάβαση» και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Σύρος Κοσκοβόλης και ο Ambassador of the EPLO to Bulgaria EPLO Γιώργος Κρεμλής, οι οποίοι ανέπτυξαν την εισήγηση: «Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για την κυκλική οικονομία». Τον συντονισμό έκανε ο δημοσιογράφος του Ethnos Media Χρήστος Κώνστας.

Η πέμπτη και τελευταία συνεδρία της πρώτης ημέρας του συνεδρίου του ΕΛΣΕΚΕΚ είχε ως θέμα: «Επιχειρηματικότητα και επαγγελματική κατάρτιση στην ψηφιακή εποχή». Ομιλητές ήταν ο πρόεδρος του ΕΛΣΕΚΕΚ και πρόεδρος του Ομίλου Master Βασίλης Μανωλίτσης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας Χρήστος Γιακουβής, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας Χρυσόστομος Καρέλλης και ο αντιπρόεδρος του ΕΛΣΕΚΕΚ και πρόεδρος του Ομίλου Εργασία Εκπαιδευτική Αλέκος Χριστόπουλος. Τον συντονισμό είχε ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και συντονιστής του Peloponnisos FM 103,9 Κώστας Λαμπρόπουλος, με τους ομιλητές να τονίζουν ότι η ψηφιακή μετάβαση δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων των εργαζομένων. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προσαρμογές και το πλαίσιο που πρέπει να δημιουργηθεί για την εκπαίδευσή τους.