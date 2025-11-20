Ιπποκράτης Παπαδάτος: Η Δύναμη της Συμμετοχής- Όραμα, Πράξη, Προσφορά

"Ο Ιπποκράτης Παπαδάτος δεν είναι απλώς ένα όνομα στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή, είναι μια ζωντανή έκφραση πεποίθησης ότι η πολιτική πρέπει να είναι πράξη, συμμετοχή και υπευθυνότητα.

Η διαδρομή του ως Καθηγητής, Επιχειρηματίας και με ενεργό συμμετοχή ως μέλος της Ν.Δ. αποτυπώνει την αρμονία μεταξύ ιδεών και δράσης, μεταξύ ατομικής πρωτοβουλίας και συλλογικής προσφοράς. Από νεαρή ηλικία, ο Ιπποκράτης Παπαδάτος γαλουχήθηκε μέσα στο επιχειρείν. Έχει διατελέσει για πολλά χρόνια Πρόεδρος των Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών στην Αχαΐα, αναδεικνύοντας την αφοσίωσή του στην εκπαίδευση και στη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας.

Ως επιχειρηματίας, διατηρούσε έναν εκπαιδευτικό όμιλο ξένων γλωσσών επί σχεδόν δύο δεκαετίες, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία, η εμπιστοσύνη και η συνεχής βελτίωση μπορούν να είναι πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, η αφοσίωσή του στην κοινωνία δεν περιορίζεται στα επιχειρηματικά όρια, έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις με ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα. Η πολιτική συμμετοχή του Παπαδάτου στη Νέα Δημοκρατία είναι βαθύτατα ιδεολογική και ουσιαστική" αναφέρει ανακοίνωση.

Και προσθέτει: "Με την υποψηφιότητά του ως σύνεδρος και με ενεργό ρόλο στη ΔΗΜΤΟ Κεντρικού Τομέα, επιδιώκει να ενισχύσει μια Νέα Δημοκρατία της Πράξης, μια παράταξη που δεν αρκείται στα λόγια, αλλά προτάσσει τη συμμετοχή και την ευθύνη ως κινητήριες δυνάμεις. Για τον ίδιο, η πολιτική δεν είναι απλώς μία γραμμή καριέρας, αλλά στάση ζωής. Στην σημερινή τοπική Νέα Δημοκρατία με πρόεδρο ΔΕΕΠ τον Αντώνη Κουνάβη οι πολίτες δεν είναι παθητικοί θεατές, αλλά ενεργοί συνεργάτες, όπου η συλλογική προσπάθεια και η αλληλεγγύη γίνονται εργαλείο προόδου.

Ο Ιπποκράτης Παπαδάτος φέρνει στην διαδρομή του ένα έντονο κοινωνικό πρόσωπο. Στην τελετή για το Πολυτεχνείο, ως Γενικός Γραμματέας του «Ελεύθερου Κοινωνικού Κέντρου», τόνισε όχι μόνο την ιστορική σημασία της μνήμης, αλλά και την ανάγκη της ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι στο παρελθόν και το μέλλον. Μέσα από τις δράσεις του αποδεικνύει ότι η πολιτική δεν είναι μόνο για τις μεγάλες εξαγγελίες· είναι για τις μικρές πράξεις, για τη συμμετοχή, για το να ακουστεί η φωνή του καθενός και να γίνει δύναμη αλλαγής. Το όραμά του δεν είναι απλά ένας πολιτικός στόχος, είναι μια δέσμευση.

Η «Νέα Δημοκρατία της Πράξης» που επικαλείται, δεν είναι σύνθημα, είναι η υπόσχεση ότι η πολιτική μπορεί να είναι καθαρή, δημιουργική και προσανατολισμένη στον άνθρωπο. Μέσα από τη συμμετοχή, την υπευθυνότητα και την αναγέννηση, θέλει να χτίσει ένα πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον όπου η παράταξη και η κοινότητα αναπτύσσονται μαζί.

Ο Ιπποκράτης Παπαδάτος είναι παράδειγμα ότι η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση και η πολιτική μπορούν να συνυπάρχουν σε αρμονία, όταν έχουν ως κοινό άξονα την προσφορά, την ακεραιότητα και το όραμα για ένα καλύτερο αύριο"".