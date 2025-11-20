Ουκρανία: Σε αδιέξοδο ο Ζελένσκι μετά το νέο σχέδιο Τραμπ

Διάχυτη είναι η ανησυχία τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Ευρώπη μετά την αιφνιδιαστική πρόταση ειρήνης για την Ουκρανία από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από «θολά» σημεία.

Καθώς το ειρηνευτικό σχέδιο έχει διαμορφωθεί χωρίς τη συμμετοχή των δύο αυτών μερών, οι φόβοι τους συμπυκνώνονται στην παροιμία που λέει «αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε είσαι στο μενού».

Οι φόβοι τους φαίνεται να είναι βάσιμοι, καθώς οι προτάσεις του σχεδίου φέρεται να περιλαμβάνουν δύο σημαντικές παραχωρήσεις για το Κίεβο, ότι πρέπει να παραιτηθεί από εδάφη στο Ντονμπάς που η Ρωσία δεν έχει ακόμη καταλάβει και ότι πρέπει να μειώσει δραματικά τις ένοπλες δυνάμεις του.

Και αυτό γιατί, όπως σημειώνει το news.sky.com αυτά είναι δύο από τα διαχρονικά, βασικά αιτήματα του Βλαντίμιρ Πούτιν για ειρήνη.

Νέα αλλαγή στάσης του Τραμπ για το Ουκρανικό

Το «νέο» ειρηνευτικό σχέδιο αντιπροσωπεύει την τελευταία στροφή της κυβέρνησης Τραμπ στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη σύγκρουση.

Μετά την αποτυχία της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα και την τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία του περασμένου μήνα μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο (η οποία οδήγησε στην ακύρωση μιας δεύτερης συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη και στις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο), ο Ντόναλντ Τραμπ έδειχνε να έχει αλλάξει πορεία.

Αντί να δείξει υπομονή για τις κινήσεις της Μόσχας, άρχισε να ασκεί πιέσεις με την ελπίδα να αναγκάσει τη Ρωσία να κάνει παραχωρήσεις και να συναντηθεί με την Ουκρανία κάπου στη μέση.

Αλλά τώρα όλα αλλάζουν για άλλη μια φορά.

Ο ρόλος – κλειδί του Κίριλ Ντμίτριεφ

Ο βασικός παράγοντας φαίνεται να ήταν ο Κίριλ Ντμίτριεφ – ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για τις επενδύσεις και στενός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν – ο οποίος έχει λειτουργήσει ως ομόλογος του Στιβ Γουίτκοφ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Όποτε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ βρέθηκε στη Μόσχα φέτος, ο Ντμίτριεφ ήταν πάντα κοντά. Είναι ο ψιθυριστής του Πούτιν με ακροατή τον Γουίτκοφ.

Μετά την εμπλοκή μεταξύ Λαβρόφ και Ρούμπιο, ο Ντμίτριεφ στάλθηκε στο Μαϊάμι για να διορθώσει υποτίθεται τα πράγματα μέσω του Γουίτκοφ, ωστόσο φαίνεται ότι κατάφερε περισσότερα από αυτό.

Αυτό που φέρεται να προέκυψε από τις συζητήσεις τους είναι ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που έχει υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μένει να φανεί αν η Ουκρανία θα συμφωνήσει.

Σε αδιέξοδο ο Ζελένσκι

Εάν οι αναφορές είναι σωστές, οι προτάσεις ΗΠΑ – Ρωσίας απλώς αντιπροσωπεύουν τις μακροχρόνιες απαιτήσεις του Κρεμλίνου και τις μακροχρόνιες κόκκινες γραμμές της Ουκρανίας.

Για το Κίεβο, είναι μια μη αναμενόμενη εξέλιξη. Ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, γι’ αυτό και οι ενέργειές του θα πρέπει να είναι προσεκτικές, ειδικά απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Αν για παράδειγμα στείλει το μήνυμα ότι η Ουκρανία δεν δεσμεύεται για τη συμφωνία, θα μπορούσε να εξοργίσει τον Αμερικανό πρόεδρο και κατ’ επέκταση να πυροδοτήσει ένα τελεσίγραφο από πλευράς του που θα καλεί τους Ουκρανούς είτε να το αποδεχτούν ως έχει ή να μείνουν μόνοι τους.