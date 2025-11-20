Πάτρα: Ένα εικαστικό Σάββατο για μικρούς και μεγάλους στις 22 Νοεμβρίου στο Πολύεδρο

Στις καθιερωμένες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά που διοργανώνει το Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, αυτό το Σαββάτο 22 Νοεμβρίου 2025, 10:30 το πρωί με 12:30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο «Με ένα βιβλίο ονειρεύομαι και ταξιδεύω».

Επίσης όπως γνωστοποιεί η ανακοίνωση του Πολύεδρου, Ξενάγηση στην έκθεση "Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας", του Γιάννη Μαμάη, θα κάνει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Τα εγκαίνια της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, στις 8 το βράδυ και η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου.

• Στη συνέχεια θα ακολουθήσει Μεσημεριανό workshop για ενήλικες, με μολύβι και κάρβουνο, 1 με 4 το μεσημέρι. Με κάθε κούπα καφέ ή ποτήρι κρασί, σερβίρουμε ένα φύλλο χαρτί, μολύβι ή κάρβουνο, για να σχεδιάσουμε και να ζωγραφίσουμε, με προτεινόμενο θέμα την απεικόνιση του κήπου, με ή χωρίς βροχή.