Πάτρα: «Αρνείται την πράξη όπως του έχει αποδοθεί» λέει ο δικηγόρος του 16χρονου που καταγγέλθηκε για βιασμό

Για την υπόθεση του 16χρονου που καταγγέλθηκε για βιασμό 12χρονης μίλησε στον MAX FM 93,4, ο δικηγόρος του νεαρού, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος.

Ο κ. Κοραντζόπουλος χαρακτήρισε υπερβολική την κίνηση των αρχών, επισημαίνοντας ότι ο ανήλικος και η οικογένειά του συνεργάστηκαν από την πρώτη στιγμή.

Τόνισε ότι το παιδί βρίσκεται σε κατάσταση σοκ λόγω της έντονης επικοινωνιακής διάστασης της υπόθεσης και ανέφερε ότι δεν έχει προηγούμενο παραβατικής συμπεριφοράς. Ο συνήγορος ισχυρίστηκε πως η κατηγορία πιθανόν θα αναδιατυπωθεί με βάση τα άρθρα 336, 229 και 230, αλλά η ουσία παραμένει ότι ο εντολέας του αρνείται την πράξη όπως του έχει αποδοθεί.



Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να προσεγγιστεί η υπόθεση με σεβασμό στη διαδικασία και στην ψυχολογία του ανήλικου, χωρίς πρόωρα συμπεράσματα.