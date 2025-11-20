Πάτρα: «Αρνείται την πράξη όπως του έχει αποδοθεί» λέει ο δικηγόρος του 16χρονου που καταγγέλθηκε για βιασμό

Τι λέει ο Παναγιώτης Κοραντζόπουλος
Για την υπόθεση του 16χρονου που καταγγέλθηκε για βιασμό 12χρονης μίλησε στον MAX FM 93,4, ο δικηγόρος του νεαρού, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος.
Ο κ. Κοραντζόπουλος χαρακτήρισε υπερβολική την κίνηση των αρχών, επισημαίνοντας ότι ο ανήλικος και η οικογένειά του συνεργάστηκαν από την πρώτη στιγμή.
Τόνισε ότι το παιδί βρίσκεται σε κατάσταση σοκ λόγω της έντονης επικοινωνιακής διάστασης της υπόθεσης και ανέφερε ότι δεν έχει προηγούμενο παραβατικής συμπεριφοράς. Ο συνήγορος ισχυρίστηκε πως η κατηγορία πιθανόν θα αναδιατυπωθεί με βάση τα άρθρα 336, 229 και 230, αλλά η ουσία παραμένει ότι ο εντολέας του αρνείται την πράξη όπως του έχει αποδοθεί.
Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να προσεγγιστεί η υπόθεση με σεβασμό στη διαδικασία και στην ψυχολογία του ανήλικου, χωρίς πρόωρα συμπεράσματα.
